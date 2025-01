São Caetano marca presença em Encontro de Gestores da Cultura de São Paulo

A Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul participou do Encontro de Gestores CULTSP 2025, realizado pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O evento aconteceu na terça-feira (29/1), na Sala São Paulo. Os representantes de São Caetano foram a secretária municipal de Cultura, Camila Zanon, a diretora da Fundação das Artes (FASCS), Adriana Sampaio, e o presidente do Conselho de Curadores da FASCS, Erike Busoni.

Durante todo o dia, foram apresentados os programas culturais do Governo do Estado para os 645 municípios paulistas. “Esse encontro é fundamental para conhecermos todas as ferramentas que a secretaria estadual nos oferece. Tenho certeza de que teremos muitas novidades para São Caetano em breve”, comentou Camila Zanon.

A secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Marília Marton, ressaltou a importância das cidades em aplicar corretamente os recursos e potencializar a cultura para a população. “No ano passado, conseguimos alcançar todos os municípios com nossas ações culturais, e seguimos firmes no compromisso de levar cada vez mais cultura para todas as regiões de São Paulo, apoiando também as iniciativas locais”, completou.

Cada ação e programa teve um estande exclusivo, com organizações prontas para esclarecer dúvidas e sugerir iniciativas para cada cidade.

“O Encontro de Gestores Municipais foi uma oportunidade essencial para conhecer os programas e ações voltados ao fortalecimento das parcerias entre estado e municípios. Representando a Fundação das Artes, reforçamos nosso compromisso com a educação e difusão artística, alinhando nossas iniciativas às políticas culturais apresentadas. Esse diálogo fortalece a colaboração institucional e amplia as oportunidades para estudantes, artistas e a comunidade”, analisou a diretora da FASCS, Adriana Sampaio.