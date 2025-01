BYD Expande Operações Globais com Nova Fábrica no Brasil

A montadora chinesa BYD, reconhecida como a principal fabricante de veículos elétricos do mundo em 2024, está intensificando sua estratégia de expansão global. A empresa, que já se destacou por seu crescimento rápido, planeja estabelecer várias novas fábricas em diferentes partes do mundo ao longo de 2025.

Uma das mais significativas será instalada em Camaçari, na Bahia, nas antigas instalações da Ford. Esta unidade se tornará a maior planta da BYD fora da China, refletindo a ambição da companhia de fortalecer sua presença no mercado sul-americano.

Além do Brasil, a BYD está mirando outros países para expandir sua produção, incluindo o México, Hungria, Turquia e Paquistão. Recentemente, a empresa também anunciou planos para uma nova instalação na Indonésia, que promete ser uma estrutura de grande porte.

As informações sobre a expansão foram confirmadas por Eagles Zhao, diretor-presidente da BYD na Indonésia, durante entrevista à agência de notícias Reuters.

A nova fábrica em Camaçari deverá ter uma capacidade inicial de produção de até 150 mil veículos anualmente, com projeção para aumentar para 300 mil unidades na fase seguinte. O início da produção está previsto para ocorrer logo após o Carnaval.

A primeira fase do projeto abrangerá um galpão destinado à montagem de veículos utilizando o sistema Semi Knocked Down (SKD), além de áreas dedicadas à inspeção final e pistas para testes de desempenho. Já a segunda fase incluirá a produção integral de veículos elétricos e híbridos, com a construção de 28 novas edificações e dois pátios adicionais.

O regime SKD implica que as peças dos veículos serão importadas parcialmente montadas do exterior, facilitando assim a montagem local.

É importante ressaltar que esta será a primeira fábrica da BYD no continente americano, com planos para atender não apenas o mercado brasileiro, mas também exportar para outras regiões da América Latina.

Os primeiros modelos que começarão a ser montados na nova unidade serão o SUV híbrido plug-in Song Pro e o compacto elétrico Dolphin Mini.