Butantan dá início à segunda edição do programa Cientista Mirim

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), por meio da Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), deu início, nesta terça-feira (11) as aulas da segunda turma do Cientista Mirim, programa voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas que tem como objetivo estimular a vocação científica em jovens por meio da vivência de conhecimentos teóricos e imersão nos laboratórios do Butantan.

Nesta segunda edição, o número de inscritos foi de 205 estudantes, praticamente o dobro da edição de estreia do programa, que contou com 107 inscrições. Os 19 estudantes selecionados participarão de um curso teórico-prático gratuito e terão a oportunidade de apresentar seus estudos para grandes nomes da biologia.

“O Cientista Mirim tem uma mensagem muito importante, que é sobre o quanto a ciência é transformadora. A presença desses jovens em nossos laboratórios renova o entusiasmo dos pesquisadores. Não há nada mais gratificante do que ver esses meninos e meninas virarem doutores, depois professores e depois orientadores, seguindo o legado dos cientistas que é o de fazer descobertas, encontrar curas para doenças e trazer esperanças à humanidade”, comemora Rui Curi, diretor da ESIB e vice-diretor do Instituto Butantan.

Onze laboratórios do Butantan receberão os jovens estudantes nesta edição: Laboratório da Dor e Sinalização; Laboratório de Coleções Zoológicas; Laboratório de Bacteriologia; Laboratório de Genética; Laboratório de Herpetologia; Laboratório de Fisiopatologia; Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares (CENTD); Laboratório de Toxinologia Aplicada; Laboratório de Farmacologia; Laboratório de Imunopatologia e o Laboratório de Desenvolvimento e Inovação.

O curso tem duração de seis meses, com carga horária de 144 horas. Respeitando o cronograma escolar dos adolescentes, cada estudante deverá frequentar as aulas dois dias por semana, dedicando-se por três horas em cada um deles.

“Os estudantes matriculados no programa Cientista Mirim terão aulas teóricas sobre biossegurança, boas práticas de laboratório, armazenamento e descarte de resíduos, além de uma vivência prática em laboratórios de pesquisa do Butantan. Todo esse aprendizado ocorrerá dentro do instituto, que é um dos maiores do país em termos de capacidade de realização de pesquisas de grande complexidade”, afirma Vanessa Olzon Zambelli, coordenadora do programa Cientista Mirim.

Após a conclusão do projeto, os estudantes apresentarão seus relatórios finais na Reunião Científica Anual do Butantan e serão incentivados a inscreverem suas pesquisas em congressos externos.