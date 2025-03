Butantã Shopping celebra o Dia da Mulher com evento gratuito e empoderador

No próximo 8 de março, o Butantã Shopping, em parceria com a ONG Super Mulheres, promove um evento gratuito em celebração ao Dia Internacional da Mulher, reunindo palestras e workshops voltados para o empoderamento, além de ferramentas práticas para fortalecer a independência feminina.

Programação do evento

A programação, que acontece no espaço da ONG dentro do shopping, inclui debates sobre autoestima, segurança e independência financeira, além de atividades interativas para fortalecer a conexão entre as participantes.

“Nosso compromisso é criar um espaço onde as mulheres se sintam valorizadas e apoiadas. Esse evento é mais do que uma celebração, pois tem o propósito de oferecer ferramentas práticas para que as mulheres ampliem sua autonomia e se sintam fortalecidas em diferentes aspectos da vida”, afirma Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Shopping Butantã.

Conscientização e empoderamento feminino

A programação tem início ao meio-dia com um momento de networking, incentivando a troca de experiências. Às 13h, a consultora de imagem Beatriz Barros ministra a palestra “Imagem & Autoestima”, abordando a importância da identidade visual na construção da confiança feminina. Em seguida, a Quem Disse, Berenice? promove um workshop de maquiagem com técnicas acessíveis para o dia a dia.

“A violência contra a mulher ainda é uma realidade alarmante no Brasil, pois três a cada dez brasileiras já sofreram violência doméstica. Por isso temos um compromisso urgente de reforçar a conscientização”, destaca Sol Ribeiro, coordenadora da ONG Super Mulheres.

O evento oferece, também, uma palestra necessária sobre violência de gênero, ministrada por uma especialista da segurança pública, além de um workshop de defesa pessoal com a professora Suzana Souza, ensinando técnicas que podem aumentar a sensação de segurança no cotidiano.

O debate sobre empoderamento se intensifica às 17h, com a jornalista Caterina Achutti, que discute os impactos da independência financeira e da representatividade feminina. Às 18h, a artista Sol ministra o workshop “A Arte e o Empoderamento”, explorando como a expressão artística pode ser um instrumento de transformação pessoal. “Queremos que cada mulher saia desse evento se sentindo mais forte, mais segura e mais inspirada”, reforça Franklin Pedroso.

Para encerrar a programação, a cantora Paula Korte sobe ao palco às 19h para um show especial, seguido por um coffee break, proporcionando um momento de celebração e conexão entre as participantes.

Programação completa do evento:

12h – Networking

13h – Palestra “Imagem & Autoestima” com Beatriz Barros

14h – Workshop de maquiagem com Quem Disse, Berenice?

15h – Palestra sobre violência doméstica com especialista da segurança pública

16h – Workshop de defesa pessoal com Suzana Souza

17h – Palestra “Empoderamento Feminino” com Caterina Achutti

18h – Workshop “A Arte e o Empoderamento” com a artista Sol

19h – Show com Paula Korte + Coffee Break

O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do Shopping Butantã.