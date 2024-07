Buscas por medicamentos para saúde mental chegam a quase 10 milhões no 1º semestre de 2024

Não é só no cinema que a ansiedade despontou em 2024. As buscas por medicamentos para tratar ansiedade também estão em alta. Isso porque a plataforma CR registrou mais de 9,5 milhões de visualizações dentro das categorias relacionadas à saúde mental no site. E entre os medicamentos mais buscados está o Oxalato de Escitalopram, um antidepressivo que também é utilizado no tratamento de quadros de ansiedade generalizada, social e em casos de pânico. Este medicamento sozinho responde a 404.325 buscas dentro da categoria e, ao buscar ofertas no comparador de preço da plataforma, é possível encontrar uma variação que chega a 258% de diferença, de R$53,00 para a oferta mais barata, chegando a quase R$200 na oferta mais cara para o Oxalato de Escitalopram.

“O resultado do levantamento chega a ser impressionante até mesmo para quem é da área da saúde. O número de buscas é bem elevado e demonstra alguns indicadores interessantes. O primeiro deles é, com certeza, o aumento no diagnóstico e no cuidado com a saúde mental. Apesar de ser preocupante o nível de ansiedade a que chegamos atualmente, as buscas elevadas mostram que, cada vez mais, as pessoas estão procurando informações sobre tratamentos para saúde mental. Um tema que sempre foi tabu, passa a ser tratado com mais naturalidade no nosso dia a dia, como é o caso do filme “Divertidamente 2”, que trás uma abordagem muito mais acolhedora sobre ansiedade e ressalta a importância da saúde mental no cuidado pessoal”, conta a farmacêutica da plataforma, Karime Sleiman.

A elevada busca reflete também os dados revelados pela Organização Mundial da Saúde, de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. “O que a gente vê hoje, também, é uma maior identificação de transtornos mentais. Até pouco tempo atrás, muitos desses transtornos não eram nem conhecidos, e, ainda, muitos deles eram negligenciados. Hoje as pessoas falam muito mais sobre isso e buscam tratamentos para resolver essa questão”, elucida Karime.

Ainda no top 10 de medicamentos mais buscados dentro da plataforma, o segundo medicamento mais procurado foi o Cloridrato de Bupropiona, que é indicado para o tratamento da dependência à nicotina e também para depressão. “Todos esses medicamentos são vendidos apenas com receita retida, ou seja, o acesso não é facilitado, pois muitos deles podem levar à dependência. Por isso a gente sempre reforça a importância do acompanhamento médico, sobretudo quando se fala do uso deste tipo de medicamento”, reforça a farmacêutica.

Outro destaque é para o medicamento Atentah, que teve quase 200 mil buscas e vem apresentando um crescimento exponencial de procura na plataforma. O remédio foi lançado em novembro de 2023 e é prescrito para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e desde então vem se mantendo no top 10 de remédios mais procurados, ultrapassando a Ritalina, que já foi muito popular, mas atualmente ocupa a 20ª colocação desta lista. “É interessante perceber como novas formulações para o tratamento do TDAH tem despertado o interesse dos brasileiros”, observa Karime.

Já o Zolpidem, que esteve em alta durante a pandemia, teve uma queda nas buscas, e neste primeiro semestre ficou na posição 28 dos mais buscados, com 98.018 visualizações, de janeiro a junho de 2024. Conhecido pelo seu efeito sedativo e hipnótico, o remédio é prescrito para o tratamento da insônia ocasional, transitória ou crônica. “O Zolpidem é um medicamento que acabou ‘viralizando’, mas devido aos perigos envolvidos, a partir de agosto de 2024, todas as suas versões passarão a ter um controle mais rigoroso. Ou seja, para comprar esse medicamento para se livrar das noites em claro, será necessário um receituário azul, que indica que o fármaco pode causar dependência”, conta a farmacêutica.

Todos os medicamentos voltados ao tratamento da saúde mental necessitam de receita especial e exigem a retenção da prescrição. “No entanto, é possível realizar a compra online e fazer a retirada de forma presencial na farmácia mediante apresentação e retenção da receita, de acordo com a RDC nº 812, de 31 de agosto de 2023.“ ”A vantagem dessa modalidade é comparar os preços e escolher a melhor oferta”, finaliza Karime.

Saiba quais foram os dez medicamentos mais procurados nesse período e os dados de buscas de cada um:

Oxalato de Escitalopram: 404.325 buscas;

Cloridrato de Bupropiona: 293.528 buscas;

Cloridrato de Sertralina: 273.312 buscas;

Pregabalina: 243.324 buscas;

Clonazepam: 204.086 buscas;

Atentah: 199.404 buscas;

Cloridrato de Venlafaxina: 157.980 buscas;

Ansitec: 152.792 buscas;

Donaren: 152.228 buscas;

Rivotril: 150.762 buscas.