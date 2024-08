Buona Vitta recebe Matheus Nachtergaele

Na tarde deste sábado, 10 de agosto, o resort Buona Vitta recebeu a coletiva de imprensa de um dos maiores nomes da sua geração: Matheus Nachtergaele, que será homenageado com o Troféu Oscarito, no Festival de Cinema de Gramado.

Desde 1990, a agraciação – que leva o nome de um dos maiores humoristas do Brasil e é a premiação máxima do evento – é concedida a atrizes, atores, profissionais e instituições que tenham contribuído de forma relevante para o cinema brasileiro.

No encontro que reuniu jornalistas de todo o País, o artista que atualmente no ar com o personagem Norberto, na novela global Renascer, destacou o acolhimento do povo gaúcho e a alegria em receber o troféu. “Me senti abençoado por esta homenagem”, disse.

Com leveza e muito bom humor, Matheus Nachtergaele revisitou algumas de suas obras e falou um pouco sobre a construção de seus personagens, que acontece durante a ação e se efetiva a partir do contato com o colega e o público, além da conexão mental. “A criação começa no ator entendendo o que pode encontrar em si e que dará ao personagem. Ele vê sentido na vida e ali começa a acontecer o pequeno milagre do personagem”.

Com quase três décadas de carreira, iniciou no Teatro, em 1995. Dois anos depois, fez sua estreia no cinema, com os filmes “O que é isso, companheiro?” e “Anahy de Las Misiones”, e na teledramaturgia, com a minissérie “Hilda Furacão”.

Em 2000, o Auto da Compadecida o tornou conhecido do grande público e lhe rendeu diversos prêmios, como o de Melhor Ator, do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

O artista destacou que o filme foi responsável pelas pazes definitivas que o brasileiro fez com o cinema nacional. “Ele representa claramente o momento em que o Brasil firmou seus pés na sua melhor cultura, que é Ariano Suassuna e os arquétipos, para dizer ‘a gente gosta da gente’. O cinema brasileiro sempre foi maravilhoso, mas foi depois disso que as pessoas começaram a dizer que gostavam”, afirmou, e completou: “João Grilo e Chicó são a dupla de palhaços mais clássicas da nossa dramaturgia”.

Na pele de Sandro Cenoura, em Cidade de Deus, viu a obra ser indicada ao Oscar por Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

A consagração também veio como diretor, em A Festa da Menina Morta. O longa participou da mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, levando os prêmios de Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Música, Melhor Filme do Júri Popular, além de Prêmio de Crítica, do Festival de Cinema de Gramado.

Durante o encontro com a imprensa, Matheus Nachtergaele citou a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul em maio, e reforçou que estar no Festival de Cinema de Gramado, depois disso, era muito especial. “O Brasil tem que aprender muito com a força de reconstrução que este Estado está mostrando”.

O artista também destacou o quão foi bonito ver um País inteiro, que já esteve tão dividido por ideologias, ser solidário pelo Sul. “Me comoveu muito. Desejo que o Festival de Cinema de Gramado seja um momento de alegria nesse processo de reconstrução que estão vivendo. Quero levar a minha alegria às famílias gaúchas”.

A diretora Comercial e Marketing da Gramado Parks, Lísia Diehl, salientou a honra em receber o artista no Buona Vitta, apoiando um dos principais eventos do cinema no Brasil. “O incentivo à cultura é uma das premissas do grupo. A cultura toca a alma humana, sensibiliza e conta histórias que, muitas vezes, representam a realidade das pessoas. Apoiá-la é uma forma de promover a criatividade e incentivar novos profissionais, desenvolvendo obras que emocionam e marcam”, finaliza.