Bundesliga na TV Cultura: Heidenheim e Holstein Kiel lutam contra o rebaixamento

Neste domingo (16/3), a TV Cultura transmite um duelo pela sobrevivência na 26ª rodada da Bundesliga. Com menos de dez rodadas faltando para o fim da competição, Heidenheim e Holstein Kiel lutam para subir na tabela e evitar o rebaixamento. A transmissão, também disponível no site oficial da Cultura, vai ao ar a partir das 13h15, e a bola rola às 13h30, com narração de Marco de Vargas e comentários de Gustavo Ribeirão.

Na última rodada (25ª), o Heidenheim visitou o Hoffenheim e empatou por 1 a 1. Em 25 jogos, a equipe ocupa a décima oitava e última colocação, com apenas 16 pontos em quatro vitórias, quatro empates e 17 derrotas.

Já o Holstein Kiel recebeu o Stuttgart e empatou em 2 a 2. Com 17 pontos em 25 jogos – quatro vitórias, cinco empates e 16 derrotas -, é o vice lanterna da competição no décimo sétimo lugar, logo à frente do Heidenheim.

O Holstein Kiel tem de longe a defesa mais vazada da competição, com 61 gols tomados (média de 2,44 gols sofridos por partida). O Heidenheim também vai mal nesse quesito, já que tem a segunda pior defesa da competição com 51 gols sofridos (média de 2,04 gols por jogo).

Os dois times já se enfrentaram nesta temporada do Campeonato Alemão. O duelo aconteceu pela 9ª rodada, no primeiro turno, quando o Holstein Kiel recebeu o Heidenheim e venceu por 1 a 0.