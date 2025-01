Bryan Behr retorna a São Paulo para show intimista no “Me Cante Uma História”

Os fãs do cantor e compositor Bryan Behr já podem comemorar! O artista retorna a São Paulo para se apresentar na Arena B3, participando do talk show “Me Cante Uma História”. O projeto, apresentado por Natália Boere, tem como objetivo oferecer ao público um pocket show intimista, com voz e violão e muitas histórias para contar. A apresentação traz uma combinação única dos últimos projetos lançados por Bryan com um bate-papo descontraído, permitindo aos fãs conhecerem as inspirações por trás de seus maiores sucessos.

O talk show acontece no dia 02 de fevereiro (domingo), a partir das 17h00. Os ingressos estão disponíveis através do site Sympla.

No formato do programa, Bryan poderá compartilhar com seus fãs as histórias e curiosidades por trás de suas composições, destacando a sensibilidade e poesia de suas canções. O show é apresentado pela jornalista, cantora e compositora Natália Boere.

“Estou muito feliz por participar de um projeto tão diferente. O Me Cante Uma História junta num lugar só várias coisas que eu amo: música, bate papo com amigos, boas histórias e a companhia do público que me acompanha. Tenho certeza que será uma tarde muito especial”, afirma Bryan.

Entre os artistas que participaram de episódios anteriores estão Ney Matogrosso, Adriana Calcanhotto, João Bosco, Fernanda Takai, Alceu Valença, Teresa Cristina, Xande de Pilares, Roberto Menescal, Marcos Valle, Jards Macalé, Otto, Lobão e Supla.

Serviço: