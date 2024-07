Bryan Behr surpreende público com projeto acústico apresentando versões do álbum DEJAVU

Quando o assunto é Bryan Behr, as novidades não param! Após lançamento do seu tão aguardado terceiro álbum da carreira, “DEJAVU”, o cantor anunciou o lançamento do projeto acústico que ao longo das próximas semanas apresentará oito clipes com versões inéditas das canções do álbum. Para dar início a esse projeto tão especial, os primeiros videoclipes são das faixas ‘Azul (Acústico)’ e ‘Beijos de Artifício (Acústico)’ e estão disponíveis no YouTube.

Com o intuito de apresentar o repertório do álbum de uma forma mais íntima e sensível, Bryan Behr lançará a cada 14 dias dois novos clipes em versão acústica, dando ainda mais foco para a letra e história dessas músicas, junto a vídeos pensados e produzidos exclusivamente para exaltar ainda mais as canções que foram rearranjadas para esse formato.

Assim como nas produções mais elaboradas do seu último álbum, o projeto acústico traz essa proximidade do artista com as mudanças que vem acontecendo em sua vida, colocando sua identidade em cada detalhe de pré e pós-criação. Ao lado do produtor e também amigo Davi Carturani, o projeto acústico foi pensado para aproximar ainda mais os fãs dessa nova fase pessoal e profissional do artista e presentear o público com um formato de canções que já faz parte do sucesso da carreira do artista.

Apesar dos grandes projetos que o cantor vem apresentando, a simplicidade de produzir canções com menos instrumentos e de maneira mais orgânica sempre esteve presente em seu coração, assim como em 2020, o cantor repaginou as músicas de seu primeiro álbum, marcando um momento muito especial e destacando ali parte das suas faixas mais consumidas até hoje.

“Pra mim a melhor parte do meu último disco “DEJAVU” são as letras, a mensagem e a história de cada uma. E às vezes, quando a gente vai produzir um disco, a letra fica ali no meio de tantas coisas, instrumentos, texturas e sons. Eu sempre gostei muito de gravar versões das minhas próprias músicas que se aproximem muito da maneira como elas nasceram pra mim, de como elas vieram pro mundo. Então eu tenho certeza de que quando as pessoas ouvirem essas músicas nesse novo formato, possivelmente vão estar ouvindo músicas diferentes, mensagens novas, de um novo jeito” comenta o artista.

Todos os oito clipes inéditos serão disponibilizados no canal oficial do artista no YouTube. Os próximos lançamentos acontecem nos dias 24 de julho, 07 de agosto e 21 de agosto, e o projeto promete emocionar muito o público que já está ansioso para conhecer todas as novas versões dessas canções que já fazem parte de suas vidas.

Sobre Bryan Behr

Nascido em Santa Catarina, o multitalentoso Bryan William de Souza vem construindo uma carreira sólida e promissora no cenário musical. Em 2023, o cantor teve sua primeira indicação ao Latin GRAMMY®, na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”, com o emocionante projeto “Bryan Behr – Ao Vivo em São Paulo”. O artista, tem quase 800 mil ouvintes mensais no Spotify, 306 mil inscritos e mais de 82 milhões de visualizações no YouTube, já se tornou um fenômeno e referência ao emocionar “cantando estórias” da sua vida através de suas músicas com melodias e letras marcantes. A sonoridade de suas canções vem de um caldeirão de referências de diversos gêneros, como pop, folk, rock e MPB.

Bryan Behr já começou o ano de 2024 com muitas novidades. O artista lançou seu tão aguardado terceiro álbum, “DEJAVU”, um projeto autoral que fala sobre o tempo através de suas diversas lentes como amor, paixão, despedidas, nostalgia, planos e situações cotidianas. O novo trabalho também marca uma nova fase na carreira do artista que, além das composições, mergulha totalmente na direção e concepção musical do álbum, em parceria com Paul Ralphes e Davi Carturani para uma produção a seis mãos. O projeto traz ainda inúmeros conteúdos audiovisuais, que envelopam com muita beleza e sensibilidade a temática dessa nova era de “DEJAVU”.

Em março deste ano, Bryan lançou o single “Azul”, que antecedeu o lançamento do álbum, em parceria com a incrível artista Duda Beat. A canção chegou acompanhada por um clipe lindo e emocionou os fãs dos dois artistas, que foram surpreendidos por esse feat especial.

Bryan também foi presenteado com a realização de mais um sonho. Pela primeira vez, o artista teve uma de suas músicas na trilha sonora de uma novela. “De todos os amores”, uma de suas canções mais ouvidas nas plataformas digitais, entrou em “Família é Tudo”, folhetim das 19h da TV Globo. Além de ser escalado para fazer parte da trilha, ele ainda participou do evento de lançamento da trama fazendo um pocket show no especial para elenco, direção e convidados. O artista também veio com lançamento de dois clipes gravados para o projeto “VEVO LIVE IN SEVILLE”, com uma versão ao vivo e inédita do single “Não vejo a hora (No veo la hora)”, onde Bryan surge pela primeira vez cantando parte da letra em espanhol e na companhia de um violonista flamenco, e também uma versão solo e acústica de “Azul”. O projeto foi gravado no Palácio de las Dueñas, em Sevilha, durante a passagem de Bryan pela cidade.

Em janeiro de 2023, Bryan lançou um EP com todas as versões da canção “Conversas de Travesseiro”, que vão de voz e violão até versões mais eletrônicas. O EP, chamado de “Conversas de Travesseiro (Deluxe Pack)”, reúne seis formatos do single, sendo três remixes inéditos, que foram produzidos pelos Djs Ralk, Marcson Muller, DG3 e Dj Meme. Em junho, ele teve a honra de participar do projeto UMusic Play Sessions, “Exagerados”, em homenagem aos 65 anos de Cazuza, ao lado de Mahmundi e Carol Biazin. Bryan cantou uma versão especial de “Pro Dia Nascer Feliz” e o trio ainda gravou junto a faixa “Exagerado”, mostrando o frescor e a potência da nova geração da música brasileira. No fim do ano, veio a primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”, e o lançamento de dois singles da sua nova fase: “Não vejo a hora” e “Quando isso vai passar?”. Bryan também colaborou com Ana Gabriela em “Taça de Vidro”. Em novembro, na Casa Natura, em São Paulo, ele fez o show de encerramento da sua tour “Todas as coisas do coração”. Para fechar 2023, Bryan teve sua canção “A Vida é Boa Com Você” na trilha sonora da campanha de fim de ano do Banco do Brasil.

O ano de 2022 foi muito especial para o novo fenômeno da música pop brasileira e para os seus fãs. Depois de viralizar nas redes sociais com a música “A Vida É Boa Com Você”, que já embalou mais de 2 bilhões de vídeos criativos produzidos e postados nas redes sociais utilizando a faixa como trilha sonora, o artista lançou o EP “Bryan Behr • Remix Pack”, com três dos seus sucessos em uma roupagem inédita, que foram remixados por produtores renomados na cena nacional: Liu, Ruxell e Dre Guazzelli. No fim de abril, Bryan surpreendeu novamente com o emocionante álbum “Todas as coisas do coração”, que trouxe 12 faixas. Em agosto, o audiovisual “Bryan Behr • Ao vivo em São Paulo” foi lançado em todas as plataformas de vídeo, além de uma versão de áudio. Em novembro, ele participou do projeto global da Vevo Studio lançando para o “Vevo Sessions” versões exclusivas das faixas “Nada vale o preço” e “Conversas de travesseiro”.

Em 2021, durante a pandemia, ele começou o ano lançando o EP “Capítulo 1” e encerrou o ano com o EP “Capítulo 2”, no qual trouxe uma super parceria com o cantor britânico multiplatinado Calum Scott. A canção tem os dois artistas cantando em inglês e português, com direito a um clipe tecnológico que colocou Bryan e Calum lado a lado, mesmo à distância. Versátil como é, Bryan também foi escolhido para interpretar a profunda canção “Travessia”, de Milton Nascimento, em uma programação especial da Amazon Music em homenagem ao artista. Além disso, o cantor foi escolhido para representar o pop no programa Alerta Experimente 2021, dos canais Multishow e Bis.