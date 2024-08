Bryan Behr apresenta a tão esperada DEJAVU TOUR, em Belo Horizonte

Após surpreender o público com o seu terceiro álbum “DEJAVU”, Bryan Behr apresenta a “DEJAVU TOUR”. Com um show energético, potente e também muito emocionante, Bryan sobe ao palco com sua banda trazendo um repertório com canções do seu último projeto e também músicas já conhecidas de sua carreira que ganham novos arranjos numa produção musical especial para essa turnê. Pela primeira vez na carreira, o artista desembarca na capital mineira para uma apresentação no palco do Teatro SESIMINAS, uma importante casa cultural de Belo Horizonte, no dia 16 de agosto.

“Estou muito feliz por enfim dar vida a essa turnê. Preparamos um show incrível, com um repertório novo que é muito especial para mim. Sempre sonhei em tocar em Minas Gerais, recebo muita mensagem de fãs de diversas cidades e enfim chegou o momento desse encontro. Estou muito ansioso para esse show em Belo Horizonte e quero todo mundo lá para viver essa noite linda comigo”, afirma Bryan.

A estreia da “DEJAVU TOUR” aconteceu no último dia 04, no Cine Joia, em São Paulo, onde Bryan foi ovacionado pelo público presente numa casa cheia em uma noite de muito êxtase e emoção.

Realizando um grande sonho, a nova turnê apresenta um artista ainda mais conectado e entregue ao palco e para marcar esse momento tão especial, Bryan, como sempre, fez questão de participar de cada detalhe e assinar também a direção musical do show ao lado de seu grande amigo e produtor Davi Carturani.

Além de Belo Horizonte, a segunda turnê do cantor, passará também por outras cidades do país, como: Curitiba e Rio de Janeiro e os fãs podem esperar um show totalmente novo e emocionante que Bryan preparou cada detalhe com muito carinho.

Esse terceiro álbum autoral do artista mostra toda sua essência e versatilidade musical. Essas mudanças refletem toda a transformação que ele passou nos últimos anos, quando viu sua carreira começar a decolar e precisou se mudar de uma cidade pequena no Sul do país, para viver em uma grande metrópole como São Paulo, o que faz de uma das maiores cidades do mundo o local perfeito para iniciar mais uma etapa de sua carreira.

Serviço: BRYAN BEHR – DEJAVU TOUR

Local: Teatro SESIMINAS

Endereço: R. Padre Marinho, 60 — Santa Efigênia, Belo Horizonte–MG, 30140-040

Dia: 16 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h00

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/94775/d/259663/s/1771413

Mais informações: https://site.bileto.sympla.com.br/centroculturalsesiminasbh/