Bruno Varela/Ênio Bozzano Júnior são vice-campeões na Argentina

O final de semana marcou o encerramento da quinta edição do SARR – South American Rally Race, principal prova off-road da Argentina, que utiliza trechos do Rally Dakar quando a icônica prova era realizada na América do Sul entre 2009 e 2018. Com oito dias de duração, a disputa teve início em 1º de fevereiro e se encerrou 3.352km depois. Na categoria mais numerosa da competição, a UTV, com 32 inscritos, o Brasil conquistou o vice-campeonato com a dupla Bruno Varela/Ênio Bozzano Júnior, da equipe Can-Am Monster Energy.

Esta foi a segunda forte participação consecutiva do Brasil na classificação geral do South American Rally Race: em 2023, o título foi conquistado pelo irmão de Bruno, Rodrigo Varela, em parceria com o navegador Lourival Roldan. Outro ponto positivo foi a vitória de Gabriel Varela e Roldan no último dia de disputa de 2024, encerrando com chave de ouro a incursão brasileira no off-road argentino.

Boa estreia – Novato na competição, Bruno Varela enfrentou problemas durante a prova, chegando a ficar fora do top-3 na classificação acumulada. Mas, apoiado pelo bom trabalho de navegação de Bozzano Júnior, o piloto conseguiu se recuperar de forma impressionante nas últimas especiais.

“Como estreante e sem experiência em dunas, tive que pagar o preço do aprendizado. Nossos problemas vieram de nossos erros mesmo, o carro foi impecável. Conseguimos completar a prova, tentamos buscar os líderes, mas não conseguimos. De qualquer forma, conquistamos pontos importantes para o Campeonato Sul-Americano. E agora a gente vai focar no Campeonato Brasileiro e no Sertões Series”, explicou Bruno. O título da categoria UTV no SARR foi conquistado pela dupla argentina Jeremías Ferioli e Gonzalo Rinaldi.

Agradecimento à equipe – Também estreante, Gabriel Varela venceu a última especial terminando em primeiro no trecho entre Aimogasta e Catamarca. A segunda posição também foi brasileira, com Pedro Mac Dowell e Daniel Spolidorio. “Essa vitória eu dedico à equipe. Eles foram perfeitos. Obrigado pela dedicação e trabalho duro nesses quase dez dias muito intensos de rally”, comentou.

O Brasil também se saiu bem na categoria Carros, com a vitória da dupla brasileira Sylvio de Barros e o navegador Ramon Sacilotti, que competiu com um Toyota GR Hilux DKR T1+ preparado pela equipe de Stock Car R.Mattheis. Entre as motos, Marcos Antonio Pereira (KTM 450) foi vice-campeão do SARR, atrás do atual campeão latino-americano e vice do Sertões 2023, o argentino Martin Duplessis (Honda Racing Brasil). Ao todo, o South American Rally Race contou com a participação de 39 competidores brasileiros>