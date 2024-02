Bruno Soares se emociona ao ser homenageado no Rio Open

O Rio Open manteve em sua 10ª edição a tradição de homenagear grandes nomes do tênis brasileiro e este ano o escolhido foi Bruno Soares, que se despediu das quadras em 2022 no US Open, onde conquistou quatro de seus seis títulos de Grand Slam.

Bruno Soares foi recebido por pessoas importantes em sua carreira na quadra central do Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Vice-campeão do Rio Open em 2022, ele recebeu mensagens de grandes amigos do circuito como André Sá, o britânico Jamie Murray, o austríaco Alexander Peya e o zimbabuano Kevin Ullyett, além de Hugo Daibert, seu ex-técnico. Na quadra também se juntaram na homenagem Thiago Monteiro, Thomaz Koch, Domingos Venâncio e Ricardo Acioly, diretor de relações do Rio Open, que foi o responsável por apresentar a cerimônia.

Bruno agradeceu aos fãs, aos amigos e se emocionou ao falar sobre a importância da mãe Maísa e do pai, Malthus, falecido em 2012.

Homenagem entregue a Bruno Soares (Imagem: Divulgação/Fotojump)

“A pessoa que mais dedicou minha vida, minha carreira lá no Iraque quando eu comecei, minha mãe. Papai não está aqui, mas está vendo. Vocês eram o exemplo para a gente de tudo, começou cedo lá em casa”, disse Bruno Soares. “Obrigado de coração! Obrigado, Rio Open!”

