Bruno Mars confirma série de shows em Las Vegas

O cantor Bruno Mars concluiu uma notável sequência de apresentações no Brasil em outubro de 2024, marcando sua presença em 15 shows lotados, além de um evento beneficente exclusivo em São Paulo. Este retorno ao país sul-americano ocorreu após sua participação no festival The Town, realizado em 2023, reafirmando o Brasil como um dos principais palcos fora dos Estados Unidos para o artista nos últimos anos.

Após esse extenso período de performances, que muitos consideram histórico, e o lançamento de novos singles colaborativos como “Die with a Smile” (com Lady Gaga) e “Apt.” (com Rosé), surgiram expectativas sobre como seria a agenda de Bruno Mars em 2025. No entanto, as novidades não foram exatamente surpreendentes. O cantor confirmou uma nova série de sete shows como residente no renomado Dolby Live do Park MGM, em Las Vegas, programados para os dias 21, 24, 25, 28, 30 e 31 de maio, além do dia 2 de junho. As vendas de ingressos iniciam nesta sexta-feira (31), com pré-venda prevista para o dia anterior utilizando o código OCTAVE.

A presença constante de Bruno Mars nos cassinos da MGM já totaliza impressionantes 70 shows até o momento, levando a especulações sobre uma suposta dívida significativa acumulada com a empresa, que teria sido estimada em US$ 50 milhões. Apesar da companhia ter desmentido essas alegações, o cantor aproveitou a oportunidade para brincar sobre sua situação financeira nas redes sociais. Ao celebrar ser o primeiro artista a atingir 150 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Mars comentou com humor: “CONTINUE ME OUVINDO NO STREAMING! Assim, acabo com as dívidas em pouco tempo.“

Embora essa quantia pareça exorbitante para muitos, considera-se que US$ 50 milhões não é um valor alarmante para Bruno Mars, especialmente quando rumores sugerem que ele recebe anualmente cerca de US$ 90 milhões por seu acordo com a MGM.

Com uma carreira marcada por sucessos e inovações musicais, os próximos passos do cantor continuam a ser observados com grande expectativa pelos fãs e pela indústria musical.