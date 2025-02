Bruno Diegues leva o show do Volume 2 de “Mais Uma Noite” ao Rio de Janeiro

Bruno Diegues segue celebrando o sucesso do Volume 2 de “Mais Uma Noite” e prepara uma tarde memorável para os fãs cariocas. Após lançar oficialmente o projeto em grande estilo no dia de seu aniversário, o cantor retorna ao Faro Beach Club, no Rio de Janeiro, no próximo 15 de fevereiro, para mais uma apresentação repleta de emoção e nostalgia. Compre aqui!

“Esse projeto tem sido muito especial para mim. Cada show é uma nova oportunidade de celebrar essa fase com o público, e voltar ao Rio para mais uma apresentação é sempre emocionante. O Volume 2 de ‘Mais Uma Noite’ tem recebido um carinho incrível, e essa energia me motiva a continuar entregando o melhor da minha música.”, comemora Bruno Diegues.

O show promete reviver momentos marcantes da trajetória de Bruno, trazendo um repertório envolvente que mescla faixas inéditas e regravações que já conquistaram o público. Além da faixa foco “Curva”, que tem participação do Thiaguinho. O audiovisual, que ultrapassa 5 milhões de plays no Spotify, reafirma a força do artista na cena do pagode e a conexão única que mantém com seus fãs.

Com a vista deslumbrante do Leblon como cenário, o público pode esperar uma apresentação vibrante, cheia de sucessos e aquela energia contagiante que só Bruno Diegues sabe entregar. Essa nova fase do cantor mostra que ele está mais forte do que nunca, consolidando seu espaço e levando sua música a palcos por todo o Brasil.

SERVIÇO

Show do Bruno Diegues – Vol. 2 de “Mais Uma Noite”

Data: 15 de fevereiro

Horário: a partir das 15h

Local: Faro Beach Club

Endereço: Av. Niemeyer, 101 – Leblon, Rio de Janeiro/RJ

Garanta já o seu ingresso para essa tarde inesquecível: Ingressos aqui