Bruna Marquezine reúne João Guilherme e mais famosos em festa de aniversário beneficente

A atriz Bruna Marquezine celebrou a chegada de seus 29 anos com uma festa beneficente em prol da organização IKMR (I Know My Rights), ONG dedicada ao apoio e proteção de crianças refugiadas. A celebração aconteceu num espaço infantil em São Paulo e contou com a presença de amigos, parceiros e algumas das crianças assistidas pela instituição.

Alguns famosos compareceram, como o namorado, João Guilherme, a melhor amiga Sasha Meneghel e o marido, e Sabrina Sato com a filha, Zoe.

Em determinado momento da festa, as crianças fizeram uma surpresa para Marquezine e cantaram uma música de Taylor Swift, de quem ela é fã. Aliás, o tema da festa foi “Bruna’s Version”, uma menção ao álbum “Taylor’s Version”, da cantora britânica.

O evento teve como objetivo arrecadar fundos para apoiar os programas da IKMR, que se dedica a garantir os direitos e a dignidade das crianças refugiadas.

“Conheci as crianças da IKMR em 2014 e foi uma conexão que não dá para explicar. Foi muito impactante e desde então eu me vi muito envolvida. Gostaria de poder abraçar todas as causas do planeta, mas encontrei algo que me tocou muito”, disse a atriz.