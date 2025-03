Bruna Marquezine brilha na Sapucaí durante o último dia de desfiles do carnaval

A renomada atriz Bruna Marquezine fez uma aparição deslumbrante no último dia de desfiles do Grupo Especial, realizado na icônica Marquês de Sapucaí. Vinda diretamente de Los Angeles, onde participou da festa do Oscar no dia anterior, Marquezine atraiu olhares ao optar por um figurino ousado, composto por um top e calças adornadas com lantejoulas que destacavam sua silhueta esculpida.

Durante sua passagem pelo corredor que leva aos camarotes, a atriz foi capturada pelas lentes dos fotógrafos, revelando um visual que exibia não apenas seu estilo, mas também sua confiança e presença marcante no evento.

No mesmo dia, o espetáculo contou com as performances de renomadas escolas de samba, como Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela, proporcionando um espetáculo vibrante para os espectadores.

Entre os diversos artistas que cruzaram seu caminho na Sapucaí estava a famosa cantora Anitta, que também estava presente em um dos camarotes da passarela do samba, demonstrando o intercâmbio cultural e a celebração das artes durante esse período festivo.