Bruna Marquezine no Oscar 2025: descubra quem convidou a atriz

No último domingo, dia 2 de março, a atriz Bruna Marquezine fez sua estreia no tapete vermelho do Oscar 2025, surpreendendo muitos brasileiros que não esperavam vê-la na prestigiosa cerimônia. A presença da artista gerou uma onda de especulações sobre o convite que recebeu para participar do evento.

Em declarações à TNT e Max, Marquezine revelou que o convite para o Oscar foi feito diretamente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organização responsável pelo evento. A atriz expressou sua surpresa ao ser convidada para um dos eventos mais importantes do cinema mundial.

Pela sua conta no Instagram, Bruna compartilhou imagens da cerimônia e destacou os detalhes de seu deslumbrante vestido criado pela renomada marca italiana Versace. Além de sua participação na premiação, a atriz também marcou presença na festa após o evento, organizada pela revista Vanity Fair.

“As palavras não conseguem expressar o quanto foi emocionante, lindo e surreal estar pela primeira vez no Oscar na noite em que o Brasil conquistou seu primeiro prêmio. Estar rodeada por pessoas que me inspiram profundamente e ver meu país, nossa cultura, nossas histórias e artistas recebendo o reconhecimento que merecem encheu meu coração de gratidão, amor e esperança”, comentou Marquezine em sua postagem nas redes sociais.