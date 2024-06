Bruna Alexandre se torna a primeira atleta paralímpica brasileira da história convocada para Jogos Olímpicos

A convocação oficial do tênis de mesa brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris, nesta terça-feira, 4 de junho, referendou uma notícia inédita e aguardada por pelo menos duas décadas por uma catarinense de Criciúma. Aos 29 anos, Bruna Alexandre vai se tornar na França a primeira atleta paralímpica da história do esporte brasileiro a disputar uma edição de Jogos Olímpicos.

A esportista, que aos seis meses de vida teve que amputar o braço direito em função de uma trombose provocada por injeção mal aplicada, tem uma consagrada carreira na classe 10 em Jogos Paralímpicos. Prata em Tóquio (2021) e bronze nos Jogos Rio 2016 no individual, tem ainda dois bronzes por equipes e frequenta com assiduidade o top 5 do mundo.

Mas Bruna também tem amplo currículo entre os olímpicos. É bicampeã brasileira. Foi medalhista de bronze por equipes no Pan de Santiago, no Chile, ano passado, ao lado das irmãs Bruna e Giulia Takahashi. Na volta do evento, em que também foi a primeira brasileira paralímpica na história da vertente olímpica do torneio continental, foi recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. É a atual número 173 do ranking mundial, mesmo não disputando exclusivamente a modalidade olímpica.

SELETO GRUPO – Em Paris, ela vai se juntar a um seletíssimo grupo de três atletas de todo o planeta que já disputaram Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os outros dois são o sul-africano Oscar Pistorius, do atletismo, e a polonesa Natalia Partyka, tetracampeã paralímpica no individual do tênis de mesa (2004, 2008, 2012 e 2016). Ela já disputou três edições de Jogos Olímpicos pela seleção de seu país.

“Para mim, é um significado muito grande, simbólico. É o campeonato mais importante, o maior do mundo. É muito difícil conseguir. Desde pequena sempre tive esse sonho de disputar os Jogos Olímpicos, mas sabia que seria difícil. Achava que não ia conseguir. E, depois de 22 anos de treinos, hoje estou realizando um dos maiores sonhos da minha carreira”, disse Bruna.

Terceira colocada por equipes ao lado de Bruna nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e Tóquio 2021, Danielle Rauen define a conquista da parceira como um momento histórico para a modalidade e para o esporte adaptado brasileiro. “Ela já vinha almejando isso há anos e finalmente chegou o momento. Alegria dela, alegria nossa, do movimento paralímpico, de todo mundo que acompanha, que torce por ela. Mas acho que mais ainda por essa representatividade, né? A Bruna é a primeira atleta paralímpica a ser convocada para Jogos Olímpicos na história do Brasil. Isso carrega história, trabalho de alto rendimento no paralímpico, trabalho dela, dos técnicos”, listou Danielle.

Para Bruna, para além da excelência esportiva, a vaga em Paris mostra que uma pessoa com deficiência pode ter sonhos do tamanho que almejar construir dentro de suas potencialidades. “Essa conquista mostra que uma pessoa com deficiência consegue fazer tudo, independentemente de você não ter um braço, uma perna. Você consegue fazer tudo. Acho que isso pode motivar muitas pessoas. Quem sabe um dia isso seja algo encarado com a normalidade que deveria no nosso país e no mundo”.

“A deficiência não define uma pessoa, e a presença da Bruna Alexandre no time olímpico é mais um contributo na nossa missão diária de reforçar o potencial da pessoa com deficiência. Temos certeza de que ela vai inspirar ainda mais pessoas com deficiência a conquistar autonomia e também a ser incluída na sociedade por intermédio do esporte”, afirmou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

EQUIPE – Bruna vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris ao lado das irmãs Bruna e Giulia Takahashi e da reserva Laura Watanabe. Os torneios de tênis de mesa serão de 27 de julho a 10 de agosto. O Brasil está classificado para disputas individuais e por equipes. No masculino, o time terá Hugo Calderano, Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka. Para o técnico da seleção feminina, Jorge Franck, o time tem a versatilidade necessária para fazer uma bela campanha. “Conseguimos criar um ambiente bem positivo neste time. Uma construção de equipe que vem nos permitindo feitos importantes. Todas as meninas estão jogando bem”, comentou. “A Bruna Takahashi tem um talento enorme, vem em franca evolução e é nossa principal atleta. Temos a Giulia, que se firma cada vez mais na categoria adulta, boa no pino curto, algo que nos cria uma variação. E a canhota Bruna Alexandre, com todo seu talento e experiência”, listou.

SEGUNDO TEMPO – Além dos Jogos Olímpicos, Bruna vai disputar os Jogos Paralímpicos de Paris. Para isso, terá uma logística especial: embarca para Paris no dia 15 de julho, disputa os Jogos Olímpicos, e fica direto na França até os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro. No período entre os dois eventos, vai treinar na cidade francesa de Troyes. “Nos Jogos Olímpicos, espero conseguir cada vez mais experiência, que também isso me ajuda no paralímpico. Eu tenho o sonho de conseguir a medalha de ouro em Paris nos Jogos Paralímpicos, vou jogar dupla feminina também, dupla mista e individual, mas em Tóquio eu fiquei com a prata do individual nos Jogos Paralímpicos e vou tentar agora o ouro no individual nos Jogos de Paris”, projeta.

BOLSA ATLETA – Bruna Alexandre é figurinha carimbada nos editais do Bolsa Atleta do Governo Federal desde 2010. Integrou a categoria Internacional por três anos, fez parte da categoria Paralímpica uma vez e, em dez editais, inclusive o atual, pertence à categoria Pódio, a principal do programa do Ministério do Esporte. Com repasses mensais que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil, a Bolsa Pódio é voltada para atletas com chances reais de medalha nos principais eventos do circuito internacional. Uma das condições é que eles estejam entre os 20 melhores do mundo em suas modalidades. “O Bolsa Atleta é o maior incentivador do esporte brasileiro. Não só para mim, mas para todos os atletas paralímpicos e olímpicos. Com certeza ajuda muito a gente a comprar material, a disputar campeonatos e a conseguir estar sempre ativo. Isso motiva os atletas a estarem cada vez melhores, principalmente para Jogos Paralímpicos e Olímpicos”, disse Bruna. O investimento direto do Governo Federal na atleta ao longo da carreira supera os R$ 1,6 milhão.