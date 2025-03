Bronkos Race desafia atletas em Ribeirão Pires e define classificados para o Sul-Americano

Ribeirão Pires foi palco, no último sábado (15), de mais uma edição da Bronkos Race, tradicional corrida de obstáculos que desafiou atletas com provas de resistência e superação. Realizada no Complexo Ayrton Senna, a competição contou com mais de 400 participantes e atraiu um público de 500 pessoas. Além de testar os limites dos competidores, o evento teve caráter classificatório para o Campeonato Sul-Americano de Corridas com Obstáculos (OCR Latam), que acontecerá entre os dias 17 e 20 de julho, na cidade de Talca, no Chile.

Dividida em quatro categorias — Elite, Open, Kids e Ninja —, a prova trouxe percursos desafiadores, variando conforme o nível de cada modalidade. As categorias Elite e Open enfrentaram um trajeto de 3 km com 15 obstáculos, enquanto os atletas da categoria Kids percorreram 1 km com 10 desafios. Já a modalidade Ninja propôs um sprint de 100 metros com 10 obstáculos, exigindo velocidade e precisão dos competidores.

A disputa começou às 15h, com a prova da categoria Ninja, seguida pelo percurso Kids, às 18h. À noite, foi a vez dos atletas da Elite e Open encararem os desafios, com largadas a partir das 19h. O formato noturno das provas proporcionou um espetáculo à parte, aumentando a emoção da disputa e desafiando ainda mais os competidores.

Na Elite Feminina, a vitória ficou com Dayane Yascara de Almeida, que completou a prova em 00:29:21. O segundo lugar foi conquistado por Denise Gomes de Lima, com o tempo de 00:31:22, seguida por Luciane Cristina Silva, que garantiu a terceira posição com 00:32:22.

Entre os homens, Thiago Felipe de Souza sagrou-se campeão da Elite Masculina, cruzando a linha de chegada em 00:21:45. O atleta foi seguido por Ronielmo Cardoso Lopes, que marcou 00:23:13, e Diego das Neves de Araújo, que ficou em terceiro lugar com 00:25:02.

Além da classificação geral, a Bronkos Race premiou os vencedores por faixa etária e garantiu vagas para o OCR Latam. Os sete primeiros colocados da categoria Elite asseguraram um lugar na bateria Elite do Campeonato Sul-americano. Já os sete melhores de cada faixa etária (17 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49 e 50+) garantiram vaga para a modalidade Age Group do evento internacional.

A categoria Kids, que contou com 50 inscritos, teve grande destaque por incentivar os jovens atletas a se desafiarem desde cedo. Com percursos adaptados, a prova proporcionou uma experiência lúdica e emocionante para os pequenos competidores.

Agora, os classificados se preparam para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Corridas com Obstáculos (OCR Latam), em julho, no Chile.