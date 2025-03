Ribeirão Pires sedia Bronkos Race: uma competição de superação e desafio

A Estância Turística de Ribeirão Pires recebe, neste sábado (15), mais uma edição da Bronkos Race, corrida de obstáculos que desafia atletas com provas de resistência e superação. O evento, que acontece no Complexo Ayrton Senna, contará com a participação de mais de 400 competidores e será classificatório para o Campeonato Latino-Americano de Corridas com Obstáculos (OCR Latam), que será realizado em julho, no Chile.

A programação da Bronkos Race começa às 15h, com a disputa da categoria Ninja, seguida pelas provas Kids, Elite e Open. Os atletas enfrentarão percursos desafiadores, que combinam resistência física e técnica para superar diversos tipos de obstáculos. A entrega dos kits de participação será feita no próprio sábado, dia 15, das 13h às 21h.

A competição contará com quatro categorias principais: Elite, Open, Kids e Ninja. As provas Elite e Open terão um percurso de 3 km, com 15 obstáculos distribuídos ao longo do trajeto. A categoria Kids será disputada em circuito menor, de 1 km, com 10 obstáculos; enquanto a Ninja desafiará os competidores em um sprint de 100 metros, também com 10 obstáculos.

Os primeiros atletas a entrarem em ação serão os da categoria Ninja, às 15h. Em seguida, às 18h, será a vez das crianças encararem os desafios do percurso Kids. As provas da Elite masculina e feminina acontecem a partir das 19h e 19h20, respectivamente. Já os competidores da Open disputarão a primeira bateria às 19h45 e a segunda às 20h.

Além da experiência desafiadora, os atletas da categoria Elite terão a oportunidade de garantir uma vaga para a principal competição do continente. Os sete primeiros colocados desta categoria estarão automaticamente classificados para a bateria Elite do OCR Latam.

A competição também oferece vagas para a categoria “Age Group” do campeonato latino-americano. Os sete melhores de cada faixa etária da Bronkos Race garantem classificação para a OCR Latam, concorrendo com atletas de outros países. As faixas etárias classificatórias vão de 17 a 50 anos ou mais, divididas de cinco em cinco anos.

O OCR Latam acontecerá entre os dias 17 e 20 de julho na cidade de Talca, na Região do Maule, no Chile. O evento reunirá os melhores competidores do continente em provas de resistência e estratégia, consolidando-se como a principal disputa da modalidade na América Latina.

Com 400 atletas confirmados, a expectativa é de um evento que promete testar os limites dos participantes e emocionar o público. A entrada para assistir às provas é gratuita e o público poderá acompanhar de perto a superação dos competidores.