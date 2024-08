BRK recebe Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol pelo segundo ano consecutivo

A BRK, que atua em Mauá como empresa responsável pelos serviços de esgoto, recebeu o mais alto nível de certificação do Programa Brasileiro GHG Protocol, o Selo Ouro. O reconhecimento demonstra o compromisso e transparência da empresa na divulgação do inventário de Gases de Efeito Estufa (IGEE) de suas atividades em registro público.

O GHG Protocol é a principal referência de contabilização das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), gerida pela FGVces, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e pelo World Resources Institute (WRI), em parceria com o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e 27 Empresas Fundadoras.

Esta certificação tem como objetivo fortalecer a cultura de gestão das emissões como parte da agenda de combate às mudanças climáticas, reforçar o compromisso e a transparência das organizações na divulgação do inventário auditado, além de ser uma ferramenta estratégica para atrair investimentos, ganhar competitividade no mercado e fortalecer os laços com parceiros conscientes da importância da responsabilidade ambiental.

“O Selo Ouro da certificação representa o nível máximo de premiação. Ele é concedido às organizações que inventariam suas emissões de gases de efeito estufa por completo e esses dados são verificados por um órgão independente. Esse reconhecimento reforça o comprometimento da BRK com a gestão responsável de suas emissões de GEE”, explica Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, CEO da BRK.

A asseguração do IGEE da BRK foi realizada pela empresa Ecogest. Foram mapeadas 23 unidades, 378 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 57 Estações de Tratamento de Água (ETAs) e 395 Unidades de Tratamento de Serviços (UTSs), garantindo o selo ouro referente ao ano de 2023.

“Para atingir o nível máximo da premiação, implementamos práticas sustentáveis para mitigar os impactos das mudanças climáticas por meio de tecnologias inovadoras, estabelecemos metas ambiciosas e investimos em projetos para alcançar a neutralidade de carbono até 2040, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, completa Alexandre Thiollier Neto.

O compromisso da BRK em zerar sua emissão líquida de GEE até 2040 é fundamentado em investimentos para redução das emissões nos processos de tratamento de esgoto e para autogeração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Além disso, a companhia desenvolveu um portfólio de projetos de mitigação para atingimento das metas, com foco em estações de tratamento de esgoto eficientes, secadores solares de lodo, queimadores de biogás e consumo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis.