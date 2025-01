BRK abre vagas para Programa de Estágio

A BRK, uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, abriu inscrições para a nova edição do seu Programa de Estágio. A busca iniciativa estudantil com previsão de graduação a partir de dezembro de 2026, oferecendo vagas em diversas áreas de atuação.

Localidades Disponíveis

Os interessados ​​devem ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (4 a 6 horas por dia) em uma das seguintes cidades:

Alagoas : Maceió

: Maceió Goiás : Aparecida de Goiânia, Trindade

: Aparecida de Goiânia, Trindade Pernambuco : Recife

: Recife Rio de Janeiro : Macaé

: Macaé Rio Grande do Sul : Uruguaiana

: Uruguaiana São Paulo : Limeira, São Paulo

: Limeira, São Paulo Tocantins : Araguaína, Colinas do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins

Benefícios e Experiência

Os estagiários terão a oportunidade de participar de projetos com impacto direto nas comunidades atendidas pela empresa, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional.

O programa oferece:

Bolsa-auxílio compatível com o mercado

Assistência médica e odontológica

Vale-refeição ou vale-alimentação (de acordo com a localidade)

Vale-transporte

Seguro de vida e acidentes pessoais

Programa de apoio à saúde

Wellhub (Ginásio)

Dia de folga no mês de aniversário

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever até 10 de janeiro de 2025 .