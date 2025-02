Breno & Bernardo gravam DVD com grandes nomes do sertanejo 

A dupla capixaba Breno e Bernardo, conhecida pelo hit contagiante “Obrigado pela propaganda“, está pronta para dar mais um passo importante na carreira. Nesta quarta-feira (19), eles gravam a quarta edição do DVD “B&Bendo Por Aí…”, um projeto que já se tornou um marco na trajetória da dupla.

O palco escolhido para sediar esse momento especial foi o Medellin, em Goiânia, uma casa de shows renomada que promete proporcionar uma atmosfera única para a gravação. A noite será de muita música e emoção, com um repertório que mesclará quatro canções inéditas e regravações surpreendentes, escolhidas a dedo pelos artistas.

“B&Bendo Por Aí…” se destaca pelo formato intimista, que permite a Breno e Bernardo mostrarem a sua versatilidade musical. Durante horas, eles se entregam à interpretação de músicas que marcaram suas vidas e influenciaram a sua trajetória, criando uma conexão especial com o público.

Para celebrar esse momento único, a dupla convidou participações especiais de peso, que abrilhantarão ainda mais o DVD. João Neto & Frederico, Bruno e Denner, Iguinho e Lulinha e Thauane são os nomes confirmados que dividirão o palco com Breno e Bernardo.

A expectativa para o lançamento de “Bebendo Por Aí…” é alta, e os fãs da dupla já aguardam ansiosamente para conferir o resultado desse projeto especial, que promete consolidar ainda mais o sucesso de Breno e Bernardo no cenário musical brasileiro.

Parcerias de sucesso e reconhecimento nacional

A dupla já colaborou com diversos artistas renomados da música brasileira, como Junior Marques em “Onde eu vou eu tô”, que já acumula quase 1 milhão de visualizações no YouTube. O reconhecimento do público e da crítica os coloca como uma das duplas mais promissoras do cenário sertanejo. Confira: