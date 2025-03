Braskem renova parceria com AACD e faz doação de 14 toneladas de resina

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, reafirma sua parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e faz a doação de 14 toneladas de polipropileno.

“Estamos há nove anos juntos com a AACD em uma parceria que já beneficiou mais de 7.000 pessoas. Seguimos no compromisso de promover um impacto positivo na sociedade e incentivar a inclusão social. Nosso foco é empoderar as pessoas para transformar realidades. E o plástico é um material essencial para a produção de próteses e órteses, o que permite que este foco se concretize”, afirma Elaine Santana, gerente de Responsabilidade Social & Direitos Humanos da Braskem. “Ficamos muito felizes em contribuir com a melhoria na vida das pessoas”, completa.

Em 2023, a companhia deu início às doações diretas de resina, o que trouxe mais agilidade ao processo e facilidade na entrega do material. “Essa parceria com a Braskem tem sido fundamental em nossa produção nas oficinas ortopédicas. A doação direta de polipropileno trouxe mais eficiência ao processo e beneficia milhares de pacientes que precisam dos produtos ortopédicos para uma melhor qualidade de vida”, diz Gabriela Gama, Gerente de Relações Institucionais da AACD.