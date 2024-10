Braskem lança polipropileno bio-circular nos Estados Unidos

A Braskem, líder global na produção de resinas termoplásticas, anuncia o lançamento do polipropileno (PP) bio-circular, que será vendido sob a marca Wenew, ecossistema que reúne produtos e iniciativas da companhia para alavancar a economia circular. O novo produto usa como matéria-prima o óleo de cozinha usado, também conhecido como UCO – used cooking oil. A novidade conta com a vantagem de poder ter contato com alimentos e ainda possui certificação ISCC Plus, o que torna suas características idênticas às do PP tradicional, tanto em propriedades quanto em desempenho, permitindo que o produto mantenha a qualidade do material de origem fóssil.

O PP bio-circular da Braskem foi projetado para promover a circularidade na indústria alimentícia e representa um grande passo em direção ao desenvolvimento sustentável. É um material versátil e adequado para uma ampla gama de aplicações, o que inclui o uso em embalagens de alimentos, embalagens flexíveis (como filmes) e outros produtos de consumo. “Nosso PP bio-circular já é fornecido para diversos clientes que atendem à indústria de restaurantes fast-food. E há possibilidade de alcançarmos também os fornecedores de alimentos para varejo, restaurantes e outras empresas alimentícias, especialmente aquelas que buscam melhorar a circularidade para um novo uso do óleo de cozinha”, afirma Bill Diebold, diretor comercial de poliolefinas da Braskem nos Estados Unidos.

O óleo de cozinha usado é recolhido e reutilizado na cadeia produtiva durante a fabricação do polipropileno bio-circular com certificação ISCC Plus, utilizando o conceito de balanço de massa. Para viabilizar o projeto, a Braskem se associou a diversos fornecedores na cadeia de valor que, por meio das suas instalações de produção, conseguem converter as matérias-primas bio-circulares em propileno (base para a produção do polipropileno), o que gera um ciclo mais sustentável. “Esse lançamento marca um momento crucial das indústrias de restaurantes e lanches na busca por sustentabilidade”, afirma Courtney Keller, gerente comercial da Braskem nos Estados Unidos.