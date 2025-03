Braskem reforça compromisso com eficiência energética e sustentabilidade

No Dia Mundial da Eficiência Energética, celebrado em 5 de março, a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, destaca sua atuação na busca por soluções que tornem suas operações mais eficientes. A Braskem tem avançado continuamente na integração energética de suas plantas, investindo em tecnologias que aprimoram seus processos e reduzem impactos ambientais.

Na unidade do ABC, a trajetória de inovação na eficiência energética teve seu início há algumas décadas, através de importantes investimentos em todos os seus processos.

Em 2021, a Braskem deu um novo, importante e grandepasso com a entrada em operação do Projeto Vesta, uma planta de cogeração que modernizou o sistema de abastecimento energético da unidade com motores de última geração e de alto rendimento. O sistema gera 38 megawatts de potência elétrica e 160 toneladas de vapor por hora, permitindo uma redução no consumo de água em 11,4% e das emissões de CO₂ equivalente em 6,3%.

“A eficiência energética é um pilar estratégico para a Braskem, alinhada ao nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Projetos como o Vestareforçam nosso empenho em tornar as operações mais competitivas e ambientalmente responsáveis, contribuindo para a transição energética e o cumprimento das nossas metas de descarbonização até 2030”, afirma Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Além dos investimentos contínuos em eficiência energética, a Braskem tem um compromisso com o desenvolvimento de seus integrantes, promovendo uma cultura de aprendizado e capacitação contínua. Entre os programas oferecidos, estão iniciativas voltadas para competências técnicas, normativas e de saúde integral, visando um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

No ABC, a empresa segue investindo em novos projetos para otimizar a eficiência energética de suas operações, garantindo maior competitividade e sustentabilidade ao longo dos próximos anos.