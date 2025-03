Braskem reforça compromisso com a eficiência energética em Duque de Caxias

Na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Eficiência Energética, celebrado em 5 de março, a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, reafirma seu compromisso com a busca contínua por soluções que otimizem o consumo de energia e minimizem impactos ambientais. Na unidade de Duque de Caxias (RJ), diversas iniciativas foram implementadas para tornar os processos mais eficientes, contribuindo para a sustentabilidade do negócio e o aumento da competitividade.

Entre os principais projetos desenvolvidos nos últimos anos, destacam-se a redução do consumo energético dos fornos, a otimização do uso de vapor no ciclo de propeno refrigerante e a implementação de controles avançados nos principais equipamentos do processo. Essas ações resultaram em redução no consumo de energia e menor emissão de CO₂.

“A eficiência energética é uma prioridade estratégica para a Braskem. Investimos continuamente em inovação e tecnologia para garantir operações mais sustentáveis e eficientes. Em Duque de Caxias, adotamos ferramentas como análise estatística multivariada, controle avançado de processos e softwares de simulação para identificar oportunidades de melhoria com alto impacto e baixo custo”, afirma Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Além das iniciativas já implementadas, a unidade mantém uma meta mensal e anual de eficiência energética, acompanhada por um grupo multidisciplinar que monitora os indicadores e propõe planos de ação. A Braskem também promove seminários internos de certificação e reconhecimento, incentivando seus colaboradores a participarem ativamente das iniciativas de redução de consumo e otimização de processos.

Para os próximos anos, a companhia planeja novos projetos voltados para motorização e melhorias em fornos e caldeiras, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional.

“A busca contínua pela otimização energética é essencial para reduzir custos, minimizar impactos ambientais e garantir processos mais produtivos. Nosso compromisso é seguir inovando para construir um futuro mais eficiente e sustentável”, complementa Alexandra.

Além dos investimentos contínuos em eficiência energética, a Braskem tem um compromisso com o desenvolvimento de seus integrantes, promovendo uma cultura de aprendizado e capacitação contínua. Entre os programas oferecidos, estão iniciativas voltadas para competências técnicas, normativas e de saúde integral, visando um ambiente de trabalho seguro e eficiente.