Braskem promove mais uma edição do Plastitroque

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, promoveu nos dias 12 e 14 de outubro, mais uma edição do Plastitroque. A ação, realizada na Praça Santa Adélia, no Jardim Sônia Maria, em Mauá e Praça do Costinha, no Parque São Rafael, em São Paulo, reforça a importância da economia circular ao envolver as cooperativas parceiras do SER+, projeto que fomenta a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores da reciclagem.

A iniciativa, pautada na troca de plástico a ser descartado por itens básicos da cesta básica, recebeu uma resposta positiva da comunidade, demonstrando a importância de programas como esse na conscientização ambiental e na promoção de práticas sustentáveis. Nesta ação, o resíduo plástico arrecadado proporcionou a troca por 342 kits de alimentação e 337 kits de higiene e limpeza.

Nesta edição, os participantes trocaram embalagens plásticas como PET (garrafas plásticas de bebidas), Plástico Duro (potes de cosméticos, baldes e brinquedos), PVC (sandálias plásticas, tubos e mangueira), Plástico Mole (sacos de alimentos, sacolas plásticas e embalagens Tetrapak), PS (embalagens para alimentos e remédios, bandejas, copos e pratos descartáveis) e Isopor (bandejas, embalagens de alimentos e de proteção para eletroeletrônico), beneficiando 352 moradores da região.

Criada em 2019 no Brasil, a iniciativa já arrecadou quase 100 toneladas de resíduos plásticos, no entorno das unidades da Braskem. O projeto acontece nos estados onde a Braskem tem atuaçãoem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Só em 2023, a iniciativa bateu recorde de arrecadação nos bairros vizinhos ao Polo Petroquímico do Grande ABC. Foram arrecadadas 53 toneladas de resíduos plásticos, convertidos em mais de 5.200 kits de alimentação, 4.300 kits de limpeza e 3.000 kits de higiene.

“Por meio do Plastitroque, ampliamos a consciência da comunidade sobre preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e reciclagem. Ao participar dessa ação, os moradores não só ajudam o plástico a chegar no destino correto, como também contribuem para que catadores de materiais recicláveis tenham mais trabalho e renda”, afirma Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Na ocasião, uma série ações especiais também foram promovidas em comemoração ao Dia das Crianças. Entre as atrações estavam pula pula, tobogã, distribuição de doces e pipoca e até palhaços interagindo com os pequenos sobre economia circular e meio ambiente. Ao final do evento, houve a entrega de um gibi que retrata de forma colorida e divertida todas as ações inspiradoras que a companhia realiza para a comunidade.