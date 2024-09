Braskem promove ação focada em economia circular e no combate às mudanças climáticas

A Braskem, líder global na produção de resinas termoplásticas, promove entre os dias 20 e 29 de setembro mais uma edição da campanha WeCARE, iniciativa global da companhia com ações de voluntariado focadas em economia circular e no combate às mudanças climáticas. As atividades contam com a participação de integrantes da Braskem, além de seus familiares e amigos, e são realizadas em todos os países de atuação da companhia – Brasil, México, Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Singapura.

Neste ano, a iniciativa WeCARE promove mutirões de coleta de resíduos descartados de forma inadequada, plantio de mudas, limpeza de praias, recuperação de escolas, oficina de brinquedos, entre outras ações. A meta da Braskem para a iniciativa é fortalecer e incentivar a prática da reciclagem, além de conscientizar a população sobre os desafios e as soluções possíveis para o combate à mudança do clima. Em 2023, a WeCARE registrou a participação de mais de 370 voluntários, entre integrantes e convidados, que coletaram mais de 1 tonelada de resíduos descartados incorretamente.

Um programa global de alto impacto

O Programa de Voluntariado da Braskem já beneficiou 425 mil pessoas desde 2017, quando foi criado. E foram realizadas mais de 510 ações em todo o mundo, sendo exemplos as gincanas de ações voluntárias, as mentorias para jovens adultos e as doações para causas específicas. Somente de janeiro a julho deste ano, as ações do programa já tiveram mais de mil voluntários que dedicaram aproximadamente cinco mil horas para promover ações em prol da economia circular e do desenvolvimento das comunidades. Além disso, as doações dos voluntários para as comunidades, realizadas no período, somaram mais de R$ 216 mil, oito toneladas de alimentos, água potável e itens de higiene, beneficiando 19 mil pessoas em todos os países.

As ações promovidas ao longo do ano unem ainda mais os integrantes da companhia, as organizações sociais e as comunidades em busca de melhorias sociais. “Nosso programa nasceu para incentivar os integrantes a realizarem ações voluntárias com impacto social positivo nas comunidades. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente nas regiões em que atuamos, e engajar nossos integrantes na busca por um desenvolvimento sustentável”, afirma Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem.

Além da iniciativa WeCARE, uma das maiores frentes do programa da Braskem é a Gincana de Voluntariado que é realizada em parceria com organizações sociais. O projeto tem duração de três meses e os voluntários são incentivados a entender as necessidades da instituição, planejar as ações e executá-las, registrando todo o processo com fotos, vídeos e depoimentos. Ao final do período, as três equipes com maior média de horas voluntárias recebem premiações direcionadas para as instituições mapeadas anteriormente.

Outra iniciativa do programa global é a Mentoria Voluntária, lançada em 2024. Nela, os integrantes da Braskem dedicam parte do tempo para orientar jovens estudantes, de nível técnico e universitário, de 18 a 25 anos e residentes nos estados onde há atuação da companhia – São Paulo, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, sobre vida e carreira. “A experiência beneficia os estudantes e permite aos integrantes voluntários criar vínculos transformadores, conhecer diferentes realidades e desenvolver sua capacidade de desenvolvimento de pessoas”, finaliza Soto.