Braskem promove ação de apadrinhamento na Escola André Nunes Junior

A Braskem, anuncia a conclusão da ação de Apadrinhamento de Escolas na Escola André Nunes Junior, localizada no Parque São Rafael, Zona Leste de São Paulo, próxima às operações da empresa.

Iniciada em dezembro de 2023, essa iniciativa teve como objetivo identificar e realizar contribuições que melhorassem a relação aluno-escola nos âmbitos educacional e social, impactando positivamente cerca de 700 alunos.

A Escola André Nunes Junior agora conta com um novo espaço educo-social, incluindo um espaço teatral equipado com sistemas de som e imagem. Além disso, foram realizadas pinturas nas paredes e no chão, criando um ambiente mais acolhedor e estimulando a atuação lúdica das crianças com brincadeiras como amarelinha, jogo de xadrez, caracol, entre outras.

Esta é a primeira vez que a ação de apadrinhamento foi realizada e o legado deixado por esta iniciativa é significativo, proporcionando às crianças um espaço orientador tanto para atividades educacionais quanto para atividades sociais fora da sala de aula.

“Estamos orgulhosos de ter concluído esta ação de apadrinhamento na Escola André Nunes Junior. Acreditamos que a educação é a base para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. Com esse novo espaço educo-social, esperamos que os alunos se sintam mais inspirados e acolhidos, e que possam aproveitar ao máximo as novas oportunidades de aprendizado e interação social”, comenta Patricia Tozei, Analista de relações Institucionais da Braskem.

Os novos espaços foram apresentados aos alunos, educadores e seus familiares em uma cerimônia de entrega no dia 14 de junho de 2024. Os alunos do período da manhã participaram das 11h às 11h30, e os alunos do período da tarde, das 13h30 às 14h20.