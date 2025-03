Braskem forma 29 alunos no curso de Operador de Empilhadeira

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, celebrou a formatura da segunda turma do curso de Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte. A iniciativa, realizada em parceria com o Senai teve como objetivo ampliar as oportunidades de empregabilidade para a comunidade do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC.



Com mais de 350 inscritos, o curso selecionou 32 participantes e formou 29 profissionais, dos quais 34% são mulheres. Durante a capacitação, os alunos tiveram 160 horas de aulas teóricas e práticas, abordando temas como Código de Trânsito Brasileiro, Segurança no Trabalho, Legislação de Empilhadeiras, Técnicas Operacionais, Gestão Comportamental e Desenvolvimento de Carreira. Puderam ainda, vivenciar aulas práticas em um de nossos galpões de armazenamento.

A cerimônia de formatura contou com a presença de representantes da Braskem, do Senai e da Prefeitura de Mauá, além de integrantes das áreas internas, que contribuíram para enriquecer a formação.

Para Alexandra Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, o sucesso da iniciativa reforça o compromisso da empresa com a capacitação profissional e a inclusão social. “Estamos fechando mais um ciclo de qualificação profissional, e ver o engajamento da comunidade nos motiva a continuar investindo em iniciativas como essa. O curso não apenas desenvolve habilidades técnicas, mas também amplia os horizontes dos participantes, mostrando novas possibilidades no mercado de trabalho”, afirmou.

A coordenadora de Logística da Braskem São Paulo, Laura Costa, destacou a importância do curso para o setor. “Os operadores de empilhadeira têm um papel fundamental na logística, pois são responsáveis pelo ritmo da operação. Além disso, ficamos muito felizes com a expressiva participação feminina nesta turma, o que reforça nosso compromisso com a diversidade e inclusão”, disse.

Carmem Rosa Guilherme, membro do Conselho Comunitário Consultivo do COFIP ABC, também enfatizou a relevância do curso para a comunidade. “As empresas do Polo têm um papel essencial ao patrocinarem cursos como esse, direcionados às pessoas que mais precisam de oportunidades. O brilho nos olhos dos formandos mostra o impacto positivo que essa capacitação tem em suas vidas. São iniciativas assim que transformam realidades e abrem portas para um futuro melhor”, declarou emocionada.

A Braskem reafirma seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades locais e seguirá investindo em ações que promovam capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho.