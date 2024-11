Braskem divulga os resultados e registra EBITDA Recorrente de R$ 2,4 bilhões no 3T24

A Braskem, líder na produção de resinas termoplásticas nas Américas, anunciou um significativo aumento em seu Ebitda recorrente, alcançando R$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Este valor representa um crescimento de 160% em comparação ao mesmo período do ano anterior e um avanço de 44% frente ao segundo trimestre de 2024. Os resultados positivos refletem, principalmente, a recuperação dos spreads no mercado internacional, o reinício das operações no Rio Grande do Sul após interrupções climáticas e as contínuas medidas financeiras adotadas pela empresa.

Roberto Bischoff, CEO da Braskem, destacou a importância desses resultados para a indústria química brasileira, que é responsável por cerca de dois milhões de empregos diretos e indiretos e representa 11% do PIB industrial do país. Ele mencionou ainda a recente aprovação pela Camex de uma alíquota temporária de importação para alguns produtos químicos, que elevou taxas para polietileno, polipropileno e PVC – materiais do portfólio da Braskem.

O cenário global para o setor petroquímico também apresentou melhora nos spreads devido ao equilíbrio entre oferta e demanda e ao aumento dos fretes marítimos, elevando os preços internacionais. No Brasil, o desempenho operacional da Braskem foi impulsionado pela retomada das atividades no polo petroquímico gaúcho, resultando em um aumento de 95% na taxa de utilização de eteno verde. Isso contribuiu para um acréscimo de 6% nas vendas internas.

No âmbito das exportações, houve um incremento de 21% em relação ao trimestre anterior, motivado pela maior disponibilidade de produtos e oportunidades comerciais na América do Sul. No mercado financeiro, a Braskem captou US$ 50 milhões através da emissão de um novo bond, com ordens superiores a US$ 4,5 bilhões provenientes de mais de 300 investidores. Esses recursos serão destinados à recompra do Bond Híbrido e à melhoria da liquidez frente aos vencimentos das dívidas previstas para 2024 e 2025.

Adicionalmente, a Braskem inaugurou o Centro de Inovação em Renováveis em Lexington, nos Estados Unidos, investindo cerca de US$ 20 milhões para expandir suas capacidades em biotecnologia e engenharia de processos. Também lançou o PP bio-circular sob a marca Wenew, que utiliza óleo de cozinha usado como matéria-prima. No campo ESG, a empresa foi reconhecida pela BloombergNEF no ranking global de economia circular.

Em Maceió, a Braskem continua empenhada em medidas socio urbanísticas e ambientais para mitigar os impactos da subsidência. Até setembro, quase todas as indenizações previstas pelo Programa de Compensação Financeira foram apresentadas e aceitas, totalizando mais de R$ 4,1 bilhões. As ações abrangem desde melhorias na mobilidade urbana até o apoio cultural e preservação patrimonial nas áreas afetadas.