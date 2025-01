Brasileiros recebem prêmio em evento de sustentabilidade nos EUA

O prestigiado Victoria Hall, localizado em Woburn nos Estados Unidos, foi palco do Global Legacy CarbonZERO Award, um evento para 250 convidados que reuniu líderes empresariais e especialistas para celebrar iniciativas de impacto ambiental e social. Entre os homenageados, os brasileiros Ingrid Ribeiro e André Félix ganharam destaque por suas contribuições na Ecosave Group, empresa norte-americana referência em soluções sustentáveis.

Ingrid Ribeiro participou do evento presencialmente, reforçando seu papel como uma das líderes que representam a missão de inovação da Ecosave Group e André Félix, engenheiro brasileiro fundamental nos projetos da empresa, acompanhou remotamente, mostrando seu compromisso com a causa. A dupla foi reconhecida por sua dedicação em implementar soluções que não apenas reduzem emissões de carbono, mas também promovem economia para as famílias e contribuem para um futuro mais sustentável.

Liderado por Michael Chaves e Polly Carvalho e com mais 10 anos de experiência nas indústrias de encanamento, HVAC e elétrica, a Ecosave Group é mais do que uma empresa de soluções técnicas, é um verdadeiro parceiro na construção de um futuro mais sustentável, adotando práticas inovadoras e impactantes para transformar a maneira como as pessoas lidam com o meio ambiente em suas casas e comunidades.

Os números alcançados pela Ecosave Group em 2024 falam por si.

480 residências migraram para energia solar, reduzindo drasticamente sua pegada de carbono.

82 casas adotaram bombas de calor inteligentes, substituindo métodos antigos e ineficientes de aquecimento.

46 casas migraram do aquecimento a óleo, reduzindo 514,1 toneladas métricas de CO₂, o equivalente a 111 carros a menos nas ruas.

16 casas substituíram o gás natural por alternativas sustentáveis, evitando a emissão de 72,08 toneladas métricas de CO₂, equivalente ao impacto de 3.276 árvores plantadas.

7 casas eliminaram o uso de propano, resultando em uma redução de 39,9 toneladas métricas de CO₂, ou 96 carros a menos circulando.

Esses números representam um compromisso real com a sustentabilidade e com o futuro das próximas gerações. Em 25 anos, o impacto será ainda mais significativo:

12.852 toneladas métricas de CO₂ serão evitadas pelas casas que abandonaram o óleo como fonte de aquecimento.

1.802 toneladas métricas de CO₂ deixarão de ser emitidas pelas casas que utilizam gás natural.

997,5 toneladas métricas de CO₂ serão economizadas pelas residências que usavam propano.

Além do impacto ambiental, as famílias que adotaram essas soluções terão uma economia financeira de milhões de dólares ao longo de duas décadas e meia.

A cerimônia deixou uma mensagem clara: “Juntos, podemos transformar o mundo em uma ação consciente por vez”. O impacto gerado por Ingrid Ribeiro, André Félix e outros premiados reafirma que a sustentabilidade não é apenas um objetivo, mas um legado que une pessoas e transforma vidas.