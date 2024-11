A morte de Tiago Nunes, um jovem brasileiro de 19 anos que atuava como voluntário na Ucrânia, reacendeu a discussão sobre a participação de estrangeiros no conflito entre Ucrânia e Rússia. Conhecido como Índio, Tiago perdeu a vida em combate na quinta-feira (28), conforme confirmado pela Prefeitura de Rurópolis (PA), sua cidade natal. Amigos e familiares reuniram-se para prestar homenagens ao jovem, lembrado por seu amigo Vitor Scalabrin como alguém que sempre sonhou em servir ao Exército.

Tiago não foi o primeiro brasileiro a morrer nesse cenário de guerra. No ano anterior, o Itamaraty confirmou a morte de Antônio Hashitani, estudante de medicina que se juntou a um grupo paramilitar em Bakhmut. Outros brasileiros, como André Hack Bahi e Douglas Búrigo, também perderam suas vidas atuando na Ucrânia.

O falecimento de Tiago ocorre em um momento crítico do conflito, com as forças russas avançando no leste ucraniano e intensificando ataques com mísseis e drones. A escalada da guerra ganhou novos contornos quando a Ucrânia, com autorização dos EUA, lançou mísseis de longo alcance contra a Rússia. Essa decisão foi tomada por Joe Biden antes do término de seu mandato, gerando críticas do então presidente eleito Donald Trump, que prometeu resolver o conflito rapidamente.

A situação complexa na Ucrânia sublinha os riscos enfrentados por voluntários internacionais e levanta questões sobre o impacto geopolítico das decisões militares dos Estados Unidos. O futuro do apoio internacional à Ucrânia permanece incerto com a transição presidencial nos EUA, enquanto a guerra continua afetando vidas de jovens como Tiago Nunes, cuja bravura e sacrifício são agora parte da memória coletiva de um conflito distante mas profundamente humano.