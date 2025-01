Brasileiro Celso Neto estreia com pódio na temporada da IMSA Michelin Pilot Challenge

A última sexta-feira (24) foi marcada por muita velocidade e emoção no lendário Daytona International Speedway, na Flórida, durante as provas preliminares das 24 Horas de Daytona. A Michelin Pilot Challenge, competição que integra o calendário da International Motor Sports Association (IMSA), contou com a participação do piloto brasileiro Celso Neto (AMED / Dipromed / LS Interbank / SODI USA by Velocity Racing / Equipe: Precision Racing LA), que estreou na temporada a bordo do Audi RS3 da categoria TCR.

Após uma intensa semana de preparação, com sessões de treinos livres e classificatórios, Celso foi o responsável pela largada na corrida de 4 horas, dividindo o volante com o americano Ryan Eversley. Competindo com o carro número 7 da equipe Precision Racing LA, Neto saiu da quarta posição no grid, em uma promissora segunda fila.

Logo no início, Celso assumiu um ritmo competitivo e consistente, chegando a liderar a corrida em determinado momento. O brasileiro protagonizou lances impressionantes, como uma ultrapassagem por fora, em que três carros ficaram lado a lado na curva “bus stop”. Além disso, ele usou seu reflexo para se livrar de um acidente à sua frente, envolvendo três carros da categoria TCR. Com um stint de mais de duas horas e meia, Neto desempenhou um papel fundamental na estratégia da equipe, que apostou em uma parada a menos que os concorrentes. “Tive que encontrar um equilíbrio entre manter um ritmo forte e poupar os pneus para fazermos essa estratégia funcionar”, explicou o piloto baiano.

Quando chegou o momento de entregar o carro para Ryan Eversley, Celso ocupava a terceira posição, consolidando o trabalho árduo nas voltas anteriores. “Foi um dos meus stints mais desafiadores e gratificantes. O carro estava muito equilibrado, e a equipe fez um trabalho incrível na preparação durante toda a semana“, destacou Neto.

Na sequência da prova, Ryan manteve uma postura conservadora, mas eficiente, garantindo que o Audi RS3 permanecesse entre os primeiros colocados. A dupla cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, assegurando o pódio para a Precision Racing LA e um início positivo na temporada.

Celso celebrou o resultado, mas já projeta os próximos desafios: “Foi muito difícil. Todos nós sabíamos que, em uma prova de quatro horas, era preciso chegar inteiro no final para obter um bom resultado. Esse era o foco principal, e conseguimos alcançá-lo. Andei pouco com o carro nas condições de hoje: estava um pouco mais quente, com mais combustível e pneus mais desgastados no final do stint, o que dificultou um pouco as freadas e piorou muito a tração do carro. No geral, foi um bom aprendizado para o restante do ano.“

A próxima rodada da IMSA Michelin Pilot Challenge está marcada para acontecer entre os dias 12 e 15 de março, no Sebring International Raceway, também na Flórida.

Com um desempenho consistente e uma equipe alinhada, Celso Neto desponta como um dos destaques brasileiros no cenário internacional do automobilismo em 2025. O terceiro lugar em Daytona é só o começo de uma temporada que promete grandes conquistas.