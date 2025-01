Brasileiro Celso Neto acelera em Daytona na etapa de abertura Michelin Pilot Challenge

O tradicional autódromo de Daytona, na Flórida, será palco de mais uma semana de velocidade que promete emocionar os fãs do automobilismo. Entre os destaques está o piloto brasileiro Celso Neto (Equipe: Precision Racing LA), de apenas 20 anos, que vai acelerar na Michelin Pilot Challenge, uma das principais categorias da grade da IMSA (International Motor Sport Association), que integra as atividades que antecedem as 24 Horas de Daytona.

Celso se prepara para sua estreia oficial na temporada 2025. Natural de Salvador-BA, ele vai estar a bordo do Audi RS3 número 7, defendendo as cores da equipe Precision Racing LA. Neto dividirá o volante com o experiente piloto americano Ryan Eversley, de 41 anos, natural de Lithonia, Geórgia. “Essa parceria com Ryan tem sido incrível. Aprendi muito com ele nos testes, e nossa sintonia no carro é um grande diferencial para buscarmos resultados expressivos”, destacou Celso.

A preparação para a abertura da temporada foi intensa, com pilotos e equipes participando de cinco sessões de testes de pré-temporada na última semana. Celso e Ryan se destacaram ao cravar o tempo de 1:58.246 no terceiro treino, o melhor desempenho de toda a categoria TCR. “Foi muito especial sermos os mais rápidos em um circuito tão desafiador como Daytona. Esse resultado nos dá confiança, mas sabemos que o desafio agora é manter esse ritmo e transformar isso em pontos no campeonato”, analisou o piloto baiano.

A programação da Michelin Pilot Challenge começa nesta quarta-feira (22), com o primeiro treino livre às 15h, horário local (17h no Brasil). Na quinta-feira (23), Celso encara mais um treino pela manhã, às 8h45 (10h45 no Brasil), seguido do treino classificatório, às 13h15 (15h15 no Brasil), que vai definir o grid de largada. Já na sexta-feira (24), a agenda inclui mais um treino livre às 9h25 (11h25 no Brasil), antes da aguardada corrida, que terá largada às 13h45 (15h45 no Brasil).

Com otimismo e confiança, Celso Neto encara o início de uma temporada que promete. “Nossa equipe está bem preparada, e os testes mostraram o potencial do carro. Vamos trabalhar para conquistar um bom resultado logo na estreia e levar a bandeira do Brasil ao pódio em Daytona”, completou o piloto.

Os fãs poderão acompanhar a performance do talento baiano ao vivo pelo canal da IMSA no YouTube. Celso e Ryan prometem levar emoção à pista e dar o máximo em busca da vitória nesta primeira etapa da Michelin Pilot Challenge.