Brasileirão: Confira quais times já ganharam dois títulos consecutivos no campeonato

O Campeonato Brasileiro é a principal liga do Brasil, reunindo em cada temporada os melhores times, ocasionando em disputas acirradas e jogos históricos. Além do título, pela competição se definem as vagas na Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e quem serão os rebaixados para a 2ª divisão do próximo ano.

Com todos esses ingredientes, os jogos do Brasileirão atraem a atenção dos apostadores e conhecer o histórico dos clubes é uma ótima forma de planejar apostas esportivas.

Dentro do Brasileirão, já foram muitas equipes históricas, com elencos emblemáticos que resultaram em títulos. Mas você sabe quais os clubes conseguiram o feito de conquistar dois Campeonatos Brasileiro consecutivos?

Os bicampeões consecutivos do Brasileirão

A primeira equipe da história a vencer duas competições consecutivas foi o Santos de Pelé, e na época não foram apenas bicampeões, mas sim pentacampeões. Para isso, foram os campeões em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, mas ainda não era disputa em pontos corridos.

Na mesma época o Palmeiras também conseguiu o feito, com os dois títulos em 1967 (Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes). Posteriormente, o Verdão também foi bicampeão em 1972 e 1973, além de 1993 e 1994. Atual campeão em 2023, o clube conseguiu o feito mais uma vez, já que foi campeão em 2022.

Vale destacar que em 2010 a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu unificar os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, como títulos nacionais. Portanto, os campeões de 1959 a 1970 não eram apontados como títulos do Brasileirão, mas desde então entraram para a lista.

O Internacional foi mais uma equipe com bicampeonato consecutivos, levando o Brasileirão em 1975 e 1976. A lista ainda conta com o Flamengo, que teve o feito realizado duas vezes, em 1982 e 1983, e também em 2019 e no ano de 2020, onde mesmo perdendo para o São Paulo na última rodada, se sagrou campeão.

Por fim, o Corinthians levou em 1998 e 1999, enquanto o Cruzeiro conquistou em 2013 e 2014.

O único tricampeão na era dos pontos corridos

Na lista dos bicampeões consecutivos, o São Paulo também está presente. Porém, o Tricolor foi além, conquistando o tricampeonato consecutivo em 2006, 2007 e 2008. Dessa forma, a equipe do Morumbi é a única tricampeã consecutiva na era dos pontos corridos.

Com diversos jogadores históricos em suas campanhas, o time do tri ficou marcado pelo goleiro e capitão Rogério Ceni, um líder em campo, além do treinador Muricy Ramalho.

