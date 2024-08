Brasileira ganha competição internacional de tecnologia

A estudante do Sesi Curitiba (PR), Brenda Pedrosa Brito, foi a representante brasileira que conquistou a medalha de bronze na competição global Microsoft Office Specialist World Championship, competindo na categoria Microsoft Excel 365. A disputa global foi realizada no final de julho em Anaheim, na California (EUA), pela Certiport, uma empresa da Pearson VUE, fornecedora de exames de certificação de TI.

Em seu 22º ano, a competição anual desafia estudantes de 13 a 22 anos de todo o mundo a provar suas habilidades no Microsoft Word, Excel® e PowerPoint®. Brenda está entre os 148 finalistas qualificados para competir na fase final e foi acompanhada por outros cinco brasileiros. Na mesma categoria de Brenda, ficou em primeiro lugar Daniel Zidek, da República Checa, e em segundo lugar Chi Kuan Tan, da China.

Brenda atualmente cursa o 3º ano do Ensino Médio no Sesi Internacional de Curitiba (PR), participa de várias atividades extracurriculares como Simulações da ONU e Movimento Escoteiro. Pretende estudar Engenharia nos Estados Unidos e possui as certificações em Excel Associate 365, Excel Expert 365, Excel Associate 2019, Word Associate 2019 e Word Associate 365 da Certiport.

“Já faz quase dois anos que iniciei meus estudos para as certificações. Desde então coloquei como objetivo pessoal fazer parte do Campeonato Mundial. Em 2023 tentei a seletiva e não consegui me classificar, mas nesse ano, depois de muito estudo e disciplina, consegui ficar em primeiro lugar na Nacional em Excel 365. Demorei muito para entender a magnitude de tudo que eu estava fazendo e o quanto isso significava. O evento na Califórnia reuniu as pessoas mais incríveis que eu já pude conviver, me permitiu mostrar do que sou capaz e evidenciar o quão longe eu posso ir”, conta Brenda.

A Certiport e a Microsoft presentearam cada vencedor do primeiro lugar com um prêmio em dinheiro de US$ 8.000. Os homenageados em segundo e terceiro lugar receberam US$ 4.000 e US$ 2.000, respectivamente. Para a estudante, estar entre os primeiros em sua categoria, em sua estreia no mundial, foi surpreendente. “Tenho orgulho de poder trazer a medalha para casa, por ter tido a honra de carregar nossa bandeira e de representar não só meu país, mas também a América do Sul. Considero esse momento da minha vida um exemplo de perseverança e construção de objetivos, sendo um incentivo para eu continuar lutando pelos meus sonhos”, conclui.

“Este evento marca 22 anos da competição, que começou em 2002. Por meio de nossos parceiros ao redor do mundo, fornecemos aos jovens uma plataforma para aprender, competir e obter habilidades que os ajudarão em suas futuras carreiras”, disse Craig Bushman, gerente geral da Certiport.

O MOS, da Certiport/Pearson, é um programa de certificação oficial reconhecido pela Microsoft para o Microsoft Office globalmente e serve como um instrumento para avaliar as habilidades dos alunos e prepará-los para a aplicação de seus conhecimentos no mundo real.

