Brasil x Argentina: briga por hegemonia também acontece no automobilismo

Na noite desta terça-feira (25), as seleções de Brasil e Argentina se enfrentarão pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, em um dos mais aguardados duelos do ano. Mas a rivalidade entre os dois adversários históricos terá mais um capítulo no final de semana, quando o único campeonato continental do automobilismo sul-americano, o TCR South America Banco BRB, abrirá sua quinta temporada, também na nação vizinha, disputando duas provas no Autódromo de Rosário. Brasil e Argentina são os países com mais tradição nos dois esportes no continente.

Como é realidade também no futebol, a meta dos pilotos brasileiros para 2025 não será fácil pela alta qualidade dos adversários. Atualmente, o brasiliense Pedro Cardoso detém a coroa de campeão, a única conquista do país no torneio continental, que teve os argentinos Fabrício Pezzini (2022) e Ignacio Montenegro (2023), além do espanhol Pepe Oriola (2021), como vencedores nas demais temporadas realizadas pelo conceito TCR na América do Sul.

Além de Cardoso, o Brasil também contará com os pilotos Nelsinho Piquet, Raphael Reis e a jovem estreante Maria Nienkötter.

Caso um deles conquiste o título, o Brasil empatará no ranking de títulos com a Argentina, em 2×2. No futebol, os brasileiros somam 24 conquistas, uma a menos que os argentinos, até poucos anos soberanos com folga na história da Copa Libertadores. As corridas acontecerão nos dias 29 e 30 de março.



“Libertadores” — Com o apelido de ‘Libertadores do Automobilismo’, desde a primeira corrida da sua história, em 2021, o TCR South America Banco BRB já reuniu competidores oriundos da Argentina, Canadá, Chile, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Holanda, México, Panamá, Peru e Uruguai, além do Brasil.

Sigla de Touring Car Racing, ou carros de turismo de corrida, em tradução livre, o TCR é um sucesso mundial que teve seu formato idealizado há dez anos pelo italiano Marcello Lotti. Atualmente, o campeonato está presente em 30 países e tem como premissa utilizar os mesmos regulamentos e carros em todos os campeonatos da série, independente do país ou continente, possibilitando um intercâmbio internacional. Além do campeonato sul-americano, a franquia realiza o certame brasileiro, o TCR Brasil Banco BRB, que terá início no fim de semana de 16 e 17 de agosto, em Belo Horizonte (MG), em circuito de rua montado no entorno do estádio Mineirão.



Dez desafios distintos — A nova temporada da categoria sul-americana será disputada em dez etapas, cada uma realizada em um autódromo diferente. Os encontros serão no formato de rodada dupla, totalizando 20 provas em 2025. O seletivo traçado de 3.922 metros do Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário, na província de Santa Fe, região central da Argentina, receberá a rodada de abertura do campeonato, que seguirá na Argentina para as etapas em Posadas (19 e 20 de abril), San Juan Villicum (10 e 11 de maio) e Termas de Río Hondo (31 de maio e 1º de junho).

O TCR South America Banco BRB então viajará ao Uruguai para acelerar em dois locais de grande tradição no continente: Mercedes (12 e 13 de julho) e El Pinar (26 e 27 de julho). A categoria seguirá para o Brasil para quatro etapas. Destaque para a estreia da categoria em Belo Horizonte, junto com a abertura da terceira temporada do TCR Brasil Banco BRB. Estão ainda agendadas rodadas no país para o Rio Grande do Sul (em 25 e 26 de outubro), Goiânia (15 e 16 de novembro) e Interlagos, que receberá a Super Final do campeonato nos dias 13 e 14 de dezembro.



Os brasileiros — Pedro Cardoso vai defender o título conquistado no ano passado a bordo do Peugeot 308 TCR da equipe argentina PMO Racing, também campeã em 2024. Um dos nomes mais importantes do TCR South America BRB, Raphael Reis é o único a ter disputado todas as 65 provas na história do campeonato. O brasiliense já venceu sete vezes e fechou no top-3 nos campeonatos realizados em 2021, 2022, 2023 e 2024.

Criado na Capital Federal, Nelson Piquet Jr. fará sua primeira temporada completa na categoria e trará ainda mais peso ao grid em razão do seu retrospecto no automobilismo como o primeiro campeão da FIA Fórmula E, além de passagens pela Fórmula 1 e Nascar. Atualmente, Nelsinho corre também na BRB Stock Car Pro Series (defenderá a Scuderia Bandeiras em 2025) e disputará sua primeira temporada completa no certame continental com a tradicional equipe argentina Squadra Martino.

Já a catarinense Maria Nienkötter completa o quarteto brasileiro ciente de que já fez história. Aos 18 anos, a pilota venceu uma seletiva feminina promovida pela categoria em conjunto com a equipe brasileira Cobra Racing e a Confederação Brasileira de Automobilismo e conquistou uma vaga no grid para 2025. Maria vai acelerar um Toyota Corolla TCR e será a primeira mulher a disputar uma temporada completa no TCR South America Banco BRB — Bia Figueiredo fez oito provas em 2022, sendo uma delas em dupla com Antonella Bassani em etapa Endurance.



Feras argentinas — O esquadrão dos tradicionais rivais do Brasil também chega muito forte para manter a hegemonia do TCR na América do Sul. Campeão em 2022, Fabricio Pezzini desponta como forte candidato ao título, assim como Juan Ángel ‘Colo’ Rosso, vice-campeão daquela temporada. Ex-jogador de futebol na base e lenda do automobilismo argentino com quatro títulos conquistados no TC2000, o experiente Leonel ‘Tanito’ Pernía — um dos destaques de 2024 —, aparece entre os postulantes à taça de campeão, tal qual Fabián ‘Patito’ Yannantuoni, que já tem três vitórias no currículo. Destaque também para Mariano Pernía — irmão de Leonel —, que trilha carreira no automobilismo depois de uma carreira de sucesso no futebol, chegando a atuar em mais de cem partidas pelo Atlético de Madrid e ter defendido a seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2006.

São cinco as equipes inscritas no grid para a primeira etapa do ano: as brasileiras W2 ProGP e Cobra Racing; e as argentinas PMO Racing, Honda YPF Racing/Squadra Martino e Paladini Racing. Também serão cinco as marcas representadas na pista em Rosário: Peugeot, Honda, Toyota, Cupra e Lynk & Co.

A definição do grid de largada acontece no sábado com a sessão classificatória, a partir de 17h05 (horário de Brasília). As duas provas que abrem a temporada serão realizadas no domingo: a Corrida 1 larga às 9h15, enquanto a segunda disputa da rodada está marcada para 12h30.

O TCR South America Banco BRB é transmitido para o Brasil por meio do BandSports, em TV por assinatura; e no streaming por meio do canal oficial da categoria no YouTube, MotorsportTV, aplicativo BandPlay, site Band.com.br e canal Esporte na Band no YouTube, além do canal do site Grande Prêmio no YouTube e na TCR TV.

Confira abaixo a programação da etapa e o calendário da temporada 2025:



Sexta-feira, 28 de março09h00 – Track Walk

11h00 – Teste coletivo com novos pneus 1

14h35 – Teste coletivo com novos pneus 2

Sábado, 29 de março

09h55 – Treino Livre 1

13h10 – Treino Livre 2

17h05 – Classificação (Q1)

17h35 – Classificação (Q2)

Domingo, 30 de março

09h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



TCR South America 2025, calendário da temporada*

1ª etapa: 30 de março, Rosário (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril, Posadas (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio, Villicum (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho, Termas de Río Hondo (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho, Mercedes (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho, El Pinar (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

8ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

9ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar