Brasil vence o Irã e conquista a Copa Intercontinental de Futsal

Neste domingo, dia 9 de março, a Seleção Brasileira de Futsal reafirmou sua supremacia no esporte ao conquistar a Copa Intercontinental masculina, realizada em São José dos Pinhais, Paraná. Sob a liderança do técnico Marquinhos Xavier, a equipe brasileira derrotou o Irã por 3 a 0 em uma partida que atraiu cerca de 4 mil torcedores ao Ginásio Max Rosenmann.

Domínio brasileiro na final

O jogo começou em um ritmo acelerado para o Brasil, que abriu o placar logo aos três minutos. O primeiro gol foi anotado por Felipe Valério, que fez um belíssimo chute de fora da área. Não demorou muito para que Neguinho ampliasse a vantagem em uma jogada ensaiada de falta, colocando o Brasil à frente com 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Neguinho, que já havia se destacado na Liga Nacional de Futsal de 2023 pelo Atlântico de Erechim, voltou a brilhar e marcou o terceiro gol da partida, consolidando a vitória brasileira e encerrando o confronto com um placar convincente.

Campanha impecável na Copa Intercontinental

A trajetória do Brasil na Copa Intercontinental foi marcada por um desempenho excepcional. Na fase de grupos, a equipe venceu todas as suas partidas:

5 de março: Brasil 13×0 Groenlândia

Brasil Groenlândia 6 de março: Brasil 5×2 Irã

Brasil Irã 7 de março: Brasil 4×1 Afeganistão

Com isso, a seleção acumulou um total de 25 gols marcados e apenas 3 sofridos durante o torneio. Os artilheiros da equipe foram: Charuto (6 gols), Neguinho (4), e Arthur e Felipe Valério (3 cada), seguidos por Lucão e Fabinho (2), e Richard, Higor, Matheus, William Bolt e Marcelo (1).

Com essa conquista, o Brasil se aproxima da marca de um ano sem derrotas. A última derrota ocorreu em 13 de abril do ano passado para a França, no Torneio de Janova na Lituânia. Desde então, a seleção acumulou impressionantes 15 vitórias consecutivas, incluindo uma campanha perfeita na última Copa do Mundo, onde conquistou seu hexacampeonato.

Disputa pelo bronze

A disputa pela medalha de bronze da Copa Intercontinental também foi emocionante. Afeganistão e Groenlândia empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar e foram para os pênaltis. Os afegãos saíram vitoriosos na disputa, finalizando em 4 a 2 e garantindo assim o terceiro lugar no torneio.