Cruzeiro ingressa na Liga Nacional de Futsal em 2025

O Cruzeiro, tradicional clube do futebol brasileiro, se prepara para ingressar na Liga Nacional de Futsal (LNF) a partir da temporada de 2025. Este marco ocorre em um período significativo para a LNF, que celebra três décadas de existência e dez anos de sua autonomia como entidade.

Norberto Mello, diretor-executivo da LNF, destacou a importância da entrada do Cruzeiro na competição. “A inclusão do Cruzeiro na nossa liga representa um passo importante para o futsal. O clube traz consigo uma trajetória rica no futebol e agora investe no futsal com um plano bem estruturado. Isso certamente fortalecerá a liga e ampliará a visibilidade do futsal no Brasil”, afirmou.

Com uma história notável em diversas modalidades esportivas, o clube mineiro expande sua tradição ao formar uma equipe profissional de futsal. Anunciada oficialmente em março de 2024, a equipe do Cruzeiro busca se estabelecer como uma referência no esporte, apostando em uma administração profissional e em um estilo de jogo que revive as características clássicas do futsal brasileiro.

Lucas Motta, CEO do Cruzeiro Futsal, expressou entusiasmo com a novidade: “Participar da LNF é um passo significativo para nós. Apesar do projeto ser recente, vamos levar a tradição de um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil para o principal palco do futsal mundial. Estamos preparados para competir em alto nível e buscar vitórias que façam jus à nossa história.”