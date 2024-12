Brasil terá Rayssa Leal, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo na final do SLS Super Crown

Sob a ovação de um público de 7 mil fãs apaixonados, a elite da Street League Skateboarding se reuniu neste sábado (14), no Ginásio do Ibirapuera lotado, para as disputas preliminares do SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros.

Entre as mulheres, seis skatistas disputaram uma bateria única para definir as últimas três vagas para a final, que já contava com Rayssa Leal, Chloe Covell e Liz Akama, classificadas diretamente através do ranking da temporada.

A bateria contou com a participação da holandesa Ross Zwetsloot, da americana Paige Heyn e das japonesas Coco Yoshizawa, Aoi Uemura, Momiji Nishiya, Funa Nakayama e Yumeka Oda. Em uma prova empírica da potência japonesa na modalidade, Yoshizawa, Nishiya e Oda avançaram à final.

Com isso, o título do SLS Super Crown 2024 será disputado por Rayssa Leal, Chloe Covell, Liz Akama, Momiji Nishiya, Coco Yoshizawa e Yumeka Oda. A competição terá transmissão ao vivo pela TV Globo, a partir de 11:15, durante o Esporte Espetacular, e também no GE e no SporTV.

Única australiana no evento, Chloe Covell mostrou estar confortável em disputar o título no Brasil. “Me sentindo bem, estou feliz. As coisas não aconteceram da melhor maneira nos Jogos Olímpicos, mas eu voltei mais forte. Descansei e tive duas vitórias, no X-Games e na SLS. Estou me sentindo bem para amanhã. Eu gosto muito do Brasil, é provavelmente meu país favorito para viajar, é muito legal”.



Skatistas japonesas dominaram as preliminares do Super Crown

Crédito: Gabriel Franco Peralta / SLS

Entre os homens, 12 skatistas disputaram as últimas três vagas à final, que já contava com os brasileiros Giovanni Vianna e Felipe Gustavo, além do americano Chris Joslin. Os dois skatistas do Brasil nas preliminares, Carlos Ribeiro e Filipe Mota, disputaram a primeira bateria ao lado do japonês Daiki Ikeda e do porto-riquenho Manny Santiago.

A segunda bateria contou com o colombiano Jhancarlos Gonzales, o francês Vicent Milou, o canadense Ryan Decenzo e o americano Alex Midler. A terceira e última bateria das preliminares masculinas reuniu grandes nomes como Yuto Horigome (Japão), Nyjah Huston (EUA), Gustavo Ribeiro (Portugal) e Kairi Netsuke (Japão).

Filipe Mota levou a torcida ao delírio, com uma apresentação de gala e três 9 Clubs. Além de dominar a sua bateria, o brasileiro esteve até a última rodada entre os três primeiros que se classificariam para a final deste domingo, mas Nyjah Huston conseguiu a maior nota e derrubou o brasileiro para a quarta posição.

Dois dos skatistas mais prestigiados pelos brasileiros, Gustavo Ribeiro e Jhancarlos Gonzales foram os outros classificados para a final. O colombiano, inclusive, ficou surpreso em superar Felipe Mota na disputa pela final: “Não esperava passar e chegar na final”, afirmou.

O título masculino do SLS Super Crown 2024 será disputado por Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Chris Joslin, Nyjah Huston, Gustavo Ribeiro e Jhancarlo Gonzales.

Perguntado por jornalistas se considera-se o favorito ao título, o líder do ranking Giovanni Vianna foi rápido em dizer que não: “Acho que a única diferença é que hoje eu estou diretamente na final, porque agora mudou a pontuação e fizeram o ranking. Mas em relação de chegar como campeão ou não, isso não faz muita diferença. Todo mundo aqui tem potencial para ganhar”.

Os fãs brasileiros poderão acompanhar o evento na íntegra no canal SporTV 2. As finais masculinas serão exibidas ao vivo, a partir de 15:00.



Nyjah Huston, Jhancarlo Gonzales e Gustavo Ribeiro no Ginásio do Ibirapuera

Crédito: Gabriel Franco Peralta

Além do show de skate, o público presente no Ginásio do Ibirapuera contará ainda com um show do intervalo de peso apresentado pela Heineken 0.0, com apresentações de BNegão Trio, Cynthia Luz e Luccas Carlos.



BNegão Trio, Cynthia Luz e Luccas Carlos serão atrações do Halftime Show do Super Crown

(Crédito: Divulgação)

Serviço: Domingo, 15/12 – Final da Super Crown

Ginásio do Ibirapuera (Av.Marechal Estênio Albuquerque Lima, 401 – Paraíso/SP)

9h: Abertura dos Portões

11h15 – 12h30: Final feminina

13h – 13h45: Show do intervalo da Heineken 0.0%

14h – 14h30: Sessão de autógrafos com skatistas

15h – 16h15: Final masculina