Rayssa Leal, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo projetam o SLS Super Crown com otimismo

Nesta quinta-feira, 12, os atuais campeões da Street League Skateboarding, Rayssa Leal e Giovanni Vianna, além de Felipe Gustavo e a australiana Chloe Covell conversaram com a imprensa durante a coletiva no Centro Cultural Branco do Brasil, no centro histórico de São Paulo. Ao lado do cobiçado troféu da temporada e em um clima de descontração, os quatro skatistas, que já estão classificados para a final de domingo, se mostraram confiantes para o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros, neste fim de semana, no Ginásio do Ibirapuera.

Com 16 anos, a maranhense já garantiu 11 vitórias em etapas da SLS e vai brigar pelo tricampeonato consecutivo. Rayssa Leal diz estar muito feliz em competir no Brasil novamente, com a torcida da família e amigos, e não se sente tão pressionada, quer se divertir também. “Acho que só de competir aqui é uma vitória muito grande. Fico muito feliz, é uma sensação muito extraordinária, o público é mundo diferente, a gente sente o calor da torcida em cada manobra. E eu acho que não tem pressão, não nesse campeonato. Eu quero mesmo me divertir e dar minhas manobras, independente do pódio. Óbvio, a gente tem nossas metas e vai ser muito legal levar o título pelo terceiro ano seguido”, afirma Rayssa, atualmente no Top 2 do ranking, além de duas vezes medalhista olímpica (Tóquio e Paris).

“Trabalhei esse ano inteiro para estar na final direto e deu certo. Ano passado foi tenso, porque as eliminatórias às vezes são mais difíceis que a própria final, então estar na final já nos tira um peso e daí a gente anda de skate mais feliz. Vou dar o meu melhor para conseguir os meus objetivos”, destaca o líder do ranking, Giovanni Vianna, 23 anos, paulista de Santo André, que almeja o bicampeonato no Brasil.

Top 3 do ranking, Felipe Gustavo diz que espera que nos demais anos o Super Crown continue sendo no país. “É sempre um prazer competir aqui, a torcida é muito carinhosa com a gente, mas também somos muito bem recebidos por sermos brasileiros em outros países. É bom demais, porque todos aqui já estão na final e bora para mais uma! Espero que todos os anos o Super Crown continue sendo no Brasil”, ressalta o brasiliense de 33 anos.

“Nos sentimos muito bem em realizar mais uma final aqui, pela força e estilo dos skatistas brasileiros e por ser um país de grande importância para a SLS”, afirma o gerente-geral da SLS, Matt Rodriguez, a dois dias da grande final mundial, que reforçou ainda o entusiasmos da torcida brasileira, sempre lotando os eventos.

Participaram da coletiva também Marcelo Hideki Nanya (chefe de gabinete da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo), Pedro Dau de Mesquita (CEO e diretor comercial da 213 Sports) e Audrey Souza (gestor da AEESB).

IYC no Vale do Anhangabaú

Inédito no Brasil, o In Your City reuniu aproximadamente mil pessoas na tarde ensolarada desta quinta-feira, no Vale do Anhangabaú, um dos pontos icônicos da cidade. O evento da Street League Skateboarding promove um retorno às raízes do Skate Street e vai para as ruas das cidades do mundo, no qual skatistas da liga têm contato com skatistas amadores. Aberto ao público e com premiações em dinheiro, brindes exclusivos e ingressos para o Super Crown, o In Your City foi uma oportunidade para a comunidade do skate paulistano trocar experiências e andar com seus ídolos. O público que circulava entre o Viaduto Santa Efigênia e a Praça da Bandeiras foi atraído pelas manobras e pode ver de perto Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Chloe Covell, Felipe Mota, Ryan Decenzo, Vincent Milou, Yumeka Oda, entre outros da elite.

“São três anos consecutivos realizando o Super Crown, não é uma etapa qualquer é a grande final que vem coroar os melhores skatistas do mundo no Brasil. Este ano entre as novidades, pela primeira vez trouxemos ao país o In Your City, no Vale do Anhangabaú, foi uma oportunidade única dos skatistas da comunidade paulistana terem uma troca com os grandes ídolos”, explica Pedro Dau de Mesquita, CEO da 213 Sports (vertical de esportes da V3A), promotora do SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros.

Pista do Super Crown

Pelo segundo ano consecutivo o Ginásio do Ibirapuera será palco das manobras que definirão os campeões da temporada 2024 da SLS. Novamente, o responsável pela construção da pista é o arquiteto paulistano Daniel Oristanio, da California SkateParks, que está desde o último dia 5 trabalhando para entregar mais um cenário desafiador para os skatistas. A pista tem 41m de comprimento X 13,50m de largura com corrimãos, caixotes, sessão de escadaria, hubbas inéditas, entre outros obstáculos técnicos.

“Com relação às dimensões é bem similar a do ano passado, já sobre o desenho a principal diferença é que o “big session” (sessão principal) tem um corrimão diferente – quadrado embaixo e redondo em cima – onde serão realizadas as manobras principais e duas hubbas com gaps, que não tinham no ano passado e apresentam um nível técnico de dificuldade bem alto. Na parte central tem corrimãos longos, que lembram um pouco a de 2023”, explica Oristânio que é skatista há 27 anos, e há 11 anos constrói pistas mundo afora. Esta é sexta vez que o paulistano assina as pistas da SLS no Brasil: 2023 e 2019 (SP), 2022 e 2018 (RJ) e 2013 (PR).

A competição

Neste fim de semana, 14 e 15, o SLS Super Crown terá 30 skatistas – 20 homens e 10 mulheres – de 10 países: Brasil, Japão, Austrália, EUA, Portugal, Canadá, França, Holanda, Colômbia e Porto Rico. A mais nova é a australiana Chloe Covell com 14 anos e o mais experiente é Manny Santiago, com 39 anos, de Porto Rico. Cinco brasileiros defendem o título: Rayssa Leal, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Carlos Ribeiro e Felipe Mota.

Os Top 3 do ranking masculino e feminino vão direto para a final de domingo, entre eles estão Rayssa, Giovanni e Felipe. A competição será no estilo das Preliminares, sem Rodadas Eliminatórias. Três mulheres e três homens passarão das Preliminares para as Finais, onde encontraram os finalistas já confirmados para o Super Crown (três mulheres e três homens).

A competição terá transmissão global e gratuita pela internet (Rumble Sports) e será transmitida na íntegra pelo SporTV. Já a final feminina será também ao vivo na Globo, durante o Esporte Espetacular.

Programação SLS Super Crown apresentado pela BB Seguros 2024

Ginásio do Ibirapuera (Av.Marechal Estênio Albuquerque Lima, 401 – Paraíso/SP)

Sábado, 14/12 – Preliminares da Super Crown

9h: Abertura dos Portões

11h30 – 12h45 Preliminares da Super Crown Feminina

13h -13h30: Sessão de Autógrafos de Skatistas

14h -17h: Preliminares da Super Crown Masculina

Domingo, 15/12 – Final da Super Crown

9h: Abertura dos Portões

11h15 – 12h30: Final feminina

13h – 13h45: Show do intervalo da Heineken 0.0%

14h – 14h30: Sessão de autógrafos com skatistas

15h – 16h15: Final masculina



