Brasil terá avanço histórico na construção de túneis nos próximos anos

“Nos próximos anos, provavelmente construiremos mais túneis do que nos últimos 30 anos”, afirma Jean Pierre Ciriades, presidente do Comitê Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas (CBT). Diante desse cenário promissor, o 6º Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas (6º CBT), que acontece entre 10 e 12 de março de 2025, em São Paulo, será um marco para o setor.

O evento reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater os avanços tecnológicos, desafios e oportunidades das obras subterrâneas no Brasil. “Esse é um excelente momento para entrar nesse mercado, se atualizar e fazer parte desse futuro que será importantíssimo para a infraestrutura e desenvolvimento do país”, destaca Ciriades.

O 6º CBT também contará com a presença de membros da ITA (International Tunnelling and Underground Space Association), a mais importante associação internacional do setor. “Nessa edição do Congresso Brasileiro de Túneis, teremos também a satisfação de receber o Conselho Executivo da ITA, que nos prestigiará com uma série de palestras com temas relevantes e atuais”, conta Ciriades.

Entre os destaques, estão o vice-presidente da ITA, Andres Marulanda, que abordará a alocação eficiente de riscos geotécnicos em projetos de PPP com túneis, e a ex-presidente Jenny Yan, que discutirá o papel dos túneis no desenvolvimento sustentável e resiliente.

Túneis Imersos e obras subterrâneas em São Paulo

Tema estratégico para o futuro da infraestrutura, os túneis imersos terão uma atenção especial no 6º CBT. A programação inclui uma Keynote Lecture do ex-presidente da ITA, Tarcísio Celestino, sobre túneis imersos, tecnologia fundamental para o avanço da infraestrutura no Brasil. O tema ganha ainda mais relevância com o andamento do projeto do Túnel Imerso Santos-Guarujá, uma das maiores obras subterrâneas em planejamento no país. Além disso, o especialista Selmo Kuperman apresentará avanços na tecnologia do concreto aplicada a essa solução. O debate irá aprofundar as inovações e desafios desse tipo de obra.

As grandes intervenções subterrâneas na capital paulista serão tema central no evento. O geólogo Hugo Rocha, ex-presidente do CBT, ministrará uma Keynote Lecture sobre túneis em São Paulo, abordando os desafios e avanços recentes. A programação também inclui uma sessão técnica sobre a Linha 6 do Metrô, apresentada por Ivo Ferreira Teixeira e Gustavo Aguiar. Para complementar as discussões, os participantes poderão visitar algumas dessas obras em andamento, incluindo a Linha 6 e a Linha 2 do Metrô, além do projeto Rodoanel Norte – Via Appia, durante as visitas técnicas nos dias 13 e 15 de março.

O 6º CBT também contará com uma feira técnica com as principais inovações do setor e cursos de capacitação. O evento se consolida como um dos mais importantes do segmento, reunindo profissionais da engenharia geotécnica, da indústria, pesquisadores e estudantes interessados nas últimas tendências e soluções para túneis e infraestrutura subterrânea.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento: https://6cbt.tuneis.org.br/

Serviço

Evento: 6º Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas

Quando: De 10 a 12 de março de 2025

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, nº 569, São Paulo (SP)

Entidades Promotoras: Comitê Brasileiro de Túneis e Espaços Subterrâneos (CBT) da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS)

Mais informações: https://6cbt.tuneis.org.br/ | https://www.tuneis.org.br/