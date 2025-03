“Brasil tem capacidade logística para ampliar exportações”, afirma Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou, ao lado do presidente Lula, de um encontro com empresários da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) no Japão, nesta terça-feira (25). O foco da reunião foi a negociação para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira, uma medida estratégica para alavancar a economia do Brasil, com foco no setor agropecuário. Ao final da reunião, o ministro Renan Filho destacou aos jornalistas que um dos pontos fortes para a expansão da capacidade de exportação do Brasil passa pelo fortalecimento da estrutura logística que obteve avanços históricos nos últimos dois anos. “Construímos novos caminhos logísticos capazes de transportar a nossa produção com agilidade e segurança para dentro e fora do país. Mais exportação significa mais produção no Brasil, mais emprego e mais renda para o povo brasileiro”, pontuou.

O presidente Lula lembrou que, em 2011, o fluxo comercial entre Brasil e Japão chegou a 17 bilhões de dólares. Hoje, está na casa dos 11 bilhões. “Significa que, de pronto, a gente tem seis bilhões para recuperar nessa visita”, afirmou Lula. “Obviamente que comércio exterior é via de duas mãos. A gente tem que vender e a gente tem que comprar”. O ministro Renan Filho pontuou que o Brasil é atualmente a maior potência na exportação de alimentos do planeta. Segundo ele, “a soma das condições brasileiras” coloca o Brasil em uma posição vantajosa para negociar globalmente. Renan Filho citou o aumento de 15 milhões de toneladas de soja na produção nacional, o que representa a produção inteira da Índia, o quinto maior produtor de soja do mundo. O mesmo ocorre com a exportação de carne bovina, que cresceu 22% de um ano para o outro. “Isso significa que o país tem a capacidade de dobrar o volume de carne exportada a cada quatro anos”, afirmou.

Além das negociações comerciais, a visita também visa impulsionar parcerias em tecnologia e sustentabilidade, áreas em que o Japão é uma referência mundial. A relação diplomática entre o Brasil e o Japão completou 130 anos, e essa missão visa expandir o diálogo e criar novas oportunidades de cooperação entre os países.

Renan Filho ressaltou que a potência do Brasil na exportação de alimentos não apenas fortalece a economia nacional, mas também garante ao país uma posição geopolítica forte. “Se é importante quem exporta energia ou minério, imagina quem tem a capacidade de exportar o que as pessoas comem”, disse, enfatizando a importância estratégica do setor agropecuário brasileiro no cenário global. Ele expressou otimismo com o momento de finalmente abrir o mercado japonês para a carne brasileira, o que também pode abrir portas para outros mercados internacionais.

A missão, liderada pelo presidente Lula e com a participação de Renan Filho, reflete a estratégia do Governo Federal de expandir suas parcerias comerciais e ampliar a presença do país no cenário econômico mundial, promovendo o crescimento sustentável e melhorando a qualidade de vida da população. Também participaram da reunião, os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).