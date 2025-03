CNT entrega Medalha JK a personalidades do setor de transporte e logística

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realiza, nesta quarta-feira (12/3), às 17h, a entrega da Medalha JK – Ordem do Mérito do Transporte Brasileiro. A cerimônia acontece na sede da entidade, em Brasília, e reconhece personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento do setor de transporte e logística no Brasil.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, será homenageado na categoria Grã-Cruz, a mais elevada da Ordem. Além dele, outros 12 nomes serão agraciados nas categorias Grande Oficial e Oficial, incluindo representantes do governo, do setor empresarial e de entidades ligadas ao transporte.

Homenageados

Categoria Grã-Cruz

Categoria Grande Oficial

Douglas Rodrigues – Ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho)

Natalia Rezende – Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo

Eduardo Bismarck – Secretário de Turismo do Ceará e deputado federal licenciado pelo PDT-CE

Jorge Bastos – Diretor-Presidente da Infra S/A

Luizio Valentim de Rizzo Rocha – Diretor da Seção III – Transporte Aquaviário de Cargas e Passageiros da CNT e vice-presidente da FENAVEGA

– Diretor da e vice-presidente da Sérgio Leite – Presidente do Conselho da ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários) e Diretor-Presidente da BAMIN

Categoria Oficial

Luciene Machado – Superintendente da Área de Estruturação de Projetos do BNDES

Luiz Ricardo de Souza Nascimento – Diretor da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)

Danilo Veras – Diretor de Relações Públicas para a América Latina da Maersk

Felipe Busnardo Gulin – Diretor da Seção I – Transporte Rodoviário de Passageiros da CNT e presidente da FEPASC

Marcos Aurélio Ribeiro – Diretor Jurídico da NTC&Logística

– Diretor Jurídico da Argyris Ikonomou – Diretor da Seção III – Transporte Aquaviário de Cargas e Passageiros da CNT e presidente do Sindicato das Agências Marítimas do Paraná

Serviço

Medalha JK 2025

Data: Quarta-feira, 12 de março de 2025

Horário: 17h

Local: Sede da CNT – SAUS Quadra 1 – Bloco J – Entradas 10 e 20, Ed. Clésio Andrade, Brasília-DF

Mais informações: (61) 3315-7247 / 7227 / 7125