Brasil tem 4 mil superdotados identificados por entidade mundial, com 1,3 mil crianças e adolescentes mapeados

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de ultrapassar a marca de 4 mil brasileiros com superdotação/altas habilidades identificados no território nacional, também chamados de “superinteligentes”, incluindo exatos 1283 crianças e adolescentes mapeados.



Nos últimos seis meses, o crescimento foi de cerca de 1000 novos identificados. O esforço da Associação Mensa Brasil vem acompanhado da ampliação da capacidade de atendimento e de investimento em inteligência artificial. Para o presidente da organização, Carlos Eduardo Fonseca, “graças a parcerias firmadas, temos conseguido ser mais assertivos na identificação de superdotados e obtivemos benefícios em ações de gestão interna”.



Para David Quintão, diretor de operações da empresa de inteligência artificial Technium, parceira da organização, “essa parceria nos permite apoiar a Mensa Brasil em seus pilares estratégicos. Utilizamos a inteligência artificial não apenas para identificar superdotados, mas também para otimizar processos internos, aumentando a eficiência de sistemas. Além disso estamos fortalecendo o engajamento dos membros e ajudando a Mensa Brasil a se tornar uma associação ainda mais capacitada a oferecer suporte e desenvolvimento aos seus associados, de maneira inovadora e diferenciada”.



Segundo mapeamento da entidade, do total de pessoas identificadas no Brasil, o estado de São Paulo lidera a lista, com 1700 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 423 pessoas, Minas Gerais, com 322, Paraná, com 308, e Distrito Federal, com 250 (veja lista completo abaixo).



Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 32% são menores de idade, somando 1283 crianças e adolescentes. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil possuem 2 e 3 anos de idade. Já o identificado com mais idade possui atualmente 75 anos.



Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com superdotação/altas habilidades, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes em diversas cidades brasileiras. E num esforço de ampliar a atuação institucional, aprovou este ano a criação da Fundação Mensa Brasil, com o propósito de ampliar o debate público sobre o papel e os potenciais de desenvolvimento do País a partir de mais iniciativas destinadas aos indivíduos com superdotação/altas habilidades.



A entidade pretende promover ainda os “superinteligentes” em prol da sociedade com o desenvolvimento de atividades educacionais, de assistência social, de defesa e garantia de direitos, culturais e de fomento a pesquisas.



Segundo o presidente da Associação Mensa Brasil, Carlos Eduardo Fonseca, o tema das altas capacidades cognitivas é de suma importância para o desenvolvimento do País. “Identificar pessoas com inteligência alta é ferramenta fundamental para ajudar o Brasil a desenvolver políticas públicas de superdotação e altas habilidades, que hoje não alcançam a população a ser atendida. Se até 11% da população é superdotada e menos de 27 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los”, explica. “Portugal, por exemplo e similaridade cultural, possui apenas 10 milhões de habitantes, mas tem 60 mil superdotados identificados. O Brasil pode e deve melhorar sua identificação de superdotados para melhorar políticas públicas para este público tão carente de direitos”, observa o presidente da entidade.



“Trazer esse problema para o debate público é imprescindível para alcançarmos o pleno atendimento dos direitos de indivíduos com alto potencial. A Mensa tem papel fundamental neste trabalho, no sentido de contribuir com processos de identificação e proporcionar ambientes que auxiliem no desenvolvimento de potenciais de indivíduos superdotados”, conclui.



A Mensa Brasil recomenda aos governos brasileiros a adoção de sistema nacional estruturado de avaliação da inteligência de crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas. Esta medida já é aplicada em diversos países, com resultados importantes e positivos.



Na visão da entidade, este modelo serviria de base para a ampla identificação dos chamados superinteligentes, ainda nos primeiros anos de escolarização, contribuindo para um melhor direcionamento, desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais intelectuais no Brasil, contribuindo para a evolução destes indivíduos e beneficiando a sociedade brasileira.



Este ano, a Associação Mensa Brasil realizará dois grandes eventos para seus públicos. De 21 a 22 de setembro, em São Paulo, a organização realizará o AGzinho – encontro nacional para os Jovens Brilhantes (crianças e adolescentes membros da Mensa), que ocorrerá no Centro de Inovação da USP. Na programação estão oficinas multiculturais, palestras e mesa redonda, campeonatos de xadrez, cubo mágico, soletração e conhecimentos gerais; apresentação de trabalhos realizados pelos Jovens Brilhantes; além de gincanas e eventos sociais. As inscrições já se esgotaram. Mais informações em https://agzinho.mensa.org.br



Para os adultos, a Associação Mensa Brasil realiza o primeiro Glam (Gathering of Latin American Mensas), de 14 a 18 de novembro, no Rio de Janeiro. Na programação, palestras, debates e mesa redonda, assim como passeios culturais para membros das Mensas Brasil, Argentina, México e de outras nacionalidades. As inscrições foram abertas esta semana em www.mensaglam.org



Total de superdotados identificados pela Mensa Brasil por estado (adultos e crianças somados)