Brasil sofre derrota histórica na estreia do Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira de futebol sub-20 teve um início desastroso em sua participação no Campeonato Sul-Americano, ao ser derrotada por 6 a 0 pela Argentina, em partida realizada nesta sexta-feira, em Valencia, na Venezuela. O resultado acentuado se deu após dois momentos críticos durante o jogo, onde a equipe sob o comando do técnico Ramon Menezes sofreu três gols nos primeiros dez minutos da partida e mais dois logo nos oito minutos iniciais do segundo tempo, com o sexto gol sendo marcado já nos instantes finais.

Diferentemente de competições anteriores, o Brasil compareceu ao torneio sem algumas de suas promessas mais renomadas, como Endrick, Vitor Roque, Savinho, Estevão e Andrey Santos. A seleção jovem buscava redimir-se após a frustração no Pré-Olímpico, onde não conseguiu garantir uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na formação inicial, jogadores como o zagueiro Jair, atualmente em negociação com o Botafogo, o meia Breno Bidon do Corinthians, e os atacantes Rayan do Vasco, Pedrinho do Zenit e Wesley do Al-Nassr (ambos ex-Corinthians) estavam entre os convocados. Contudo, essa combinação de talentos ainda não foi suficiente para evitar um começo de torneio que será lembrado como um dos piores na história recente das categorias de base do Brasil.