Brasil sedia 1º Encontro Internacional de Cinemas Movidos a Energia Solar

O Brasil sediará o 1º Encontro Internacional de Cinemas Movidos a Energia Solar. O evento acontece em fevereiro e reunirá projetos de diversos países. Haverá sessões de curtas e de filmes dos projetos de cinema solar em vários países, abertas ao público e com entrada franca, seguidas de debates.

A programação de cinema e debates acontece em São Paulo (dia 6, das 19h às 21h) e Rio Grande do Norte (dias 8, em Caraúbas, distrito de Maxaranguape, e 9, em São Miguel do Gostoso, ambas das 18h às 20h30). Nos dias 10 e 11, das 11h às 16h, em São Miguel do Gostoso, haverá reuniões executivas, com a participação dos responsáveis pelos projetos, alguns presencialmente e outros online, a partir de seus próprios países.

É a primeira vez no mundo que os projetos se encontram para exibir filmes e discutir questões relativas ao Planeta, Cinema e Sustentabilidade. Participam os seguintes países e projetos: Brasil: Cinesolar; Chile: Plataforma Solar; Estados Unidos: Arizona Loft Solar Cinema; Holanda: Solar World Cinema; Croácia: Solar Cinema Adria; Saara Ocidental: Solar Cinema Western; Nepal: Solar Cinema Nepal; e Austrália: Solar Cinema Northern Territory.

Na maioria dos países o projeto funciona a partir de vans equipadas com placas solares que possibilitam, através de um sistema conversor de energia solar para elétrica, a exibição de filmes e apresentações artísticas. No interior dos veículos, há assentos para o público e telão, que são levados para fora para a montagem das “salas de cinema” (veja mais detalhes no tópico “Sobre o Cinesolar”). Mas o projeto não acontece da mesma forma em todos os lugares. No Nepal, a estrutura é levada através de burros; na Austrália, adaptaram um trailer; no Saara Ocidental utilizam com carro com tração nas quatro rodas.

Estarão nos eventos Cynthia Alario, idealizadora no Brasil do projeto Cinesolar, e as três diretoras executivas do Solar World Cinema, projeto pioneiro no mundo: as holandesas Maureen Prins (fundadora), Maartje Piersma e Stien Meesters. A mediação do encontro em São Paulo será do ator, apresentador e ativista Sergio Marone. No Rio Grande do Norte, a secretária de Estado da Cultura, Mary Land Brito, participará dos dois debates.

“Nós pensávamos sobre esse encontro há muitos anos, mas adiamos nossos planos devido à pandemia da Covid. Com a COP 30 programada para acontecer no Brasil este ano, decidimos que o país seria o local ideal para o primeiro encontro. Como pioneiros do Solar Cinema e fundadores da rede internacional Solar World Cinema, achamos maravilhoso que a ideia tenha se expandido. É essencial entender as realidades e especificidades de cada projeto para determinar como podemos compartilhar experiências e conhecimento, colaborar em iniciativas conjuntas e conscientizar sobre a importância da cultura, sustentabilidade e causas ambientais para o planeta.” – diz Maureen Prins, fundadora do Solar World Cinema e uma das coordenadoras do Encontro.

“Após onze anos de trabalho extensivo de cinema itinerante movido a energia solar, com objetivo de democratizar o cinema, levando-o para as partes mais remotas do País, estamos reunindo nossos parceiros apaixonados e aspirantes, para trocar conhecimento, experiências e apresentar a diversidade de iniciativas de cinema solar e despertar ideias para estender ainda mais a rede pelo mundo”, diz Cynthia Alario.

A diretora do Cinesolar também destaca a importância do encontro ser realizado no Brasil: “Decidimos fazer aqui no país, no ano da COP 30, porque é fundamental fomentar a discussão no viés das artes sobre o impacto das mudanças climáticas no mundo. Nós que trabalhamos com cultura e meio ambiente podemos contribuir com o envolvimento da sociedade civil e do estado em projetos e ações que impactem nas mudanças climáticas e em toda a questão ambiental que é a grande pauta da humanidade hoje. São importantes ações de conscientização, para as pessoas entenderem que não é um tema de um país ou de um povo, mas planeta Terra. Projetos como os nossos, que acontecem em vários lugares do mundo, podem ajudar a formar uma massa crítica de pensar não apenas as ações culturais, mas também as questões ambientais, ainda mais nesse momento em que há lideranças que procuram barrar as ações que defendem o meio-ambiente, que não percebem o impacto das suas ações e que às vezes até procuram trabalhar contra ações que são fundamentais.”

Cynthia Alario destaca que a escolha de São Miguel do Gostoso como sede da reunião executiva é por ser uma cidade com vocação audiovisual e cada vez mais importante no cenário do cinema nacional. “Desde 2013 o CDHEC/Espaço Tear, junto com a HECO Produções, realiza na cidade a Mostra de Cinema de Gostoso. Também aqui foram realizados de 30 curtas-metragens que circularam em festivais do Brasil e do Exterior. Além disso, fazemos na cidade dezenas oficinas que já formaram 150 jovens, assim como inúmeras outras ações nessa área”, diz Ricardo André Ribeiro, produtor da Mostra de Cinema e coordenador do Ponto de Cultura de São Miguel do Gostoso.