Brasil se prepara para período de chuvas intensas

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento regional (SEDEC/MIDR) realizou, nesta quarta-feira (13), uma reunião virtual com representantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) sobre mitigação e preparação para a Quadra Chuvosa, que compreende os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março.



O objetivo foi promover uma troca de medidas e iniciativas técnicas visando reduzir os danos e prejuízos decorrentes de desastres durante o período de chuvas fortes no estado do Tocantins e nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



Durante a reunião, a coordenadora-geral do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Juliana Moretti, destacou que a ocasião foi essencial para o compartilhamento de informações sobre monitoramento de riscos, estratégias de mitigação e preparação de ações gerais de gestão de riscos e de desastres já em andamento. Segundo ela, “o alinhamento dos planejamentos, operações e estratégias entre as esferas federal e estadual fortalece a Gestão de Riscos, salva vidas e torna a resposta a desastres mais rápida e eficaz”, concluiu.